Місячний календар стрижок на квітень 2025: на які дні найкраще запланувати свій візит до перукаря

Кажуть, що перше враження формується за лічені секунди. І зачіска — один із головних елементів, що впливають на нашу зовнішність. Доглянуте, здорове та гарно вкладене волосся не лише додає впевненості, а й відображає внутрішній стан людини.

Тому, багато хто підходить до зміни іміджу виважено, плануючи навіть дату стрижки. І якщо ти з тих, хто вірить у силу місячного календаря, саме час дізнатися, коли у квітні 2025 року варто вирушати до перукаря, а коли краще відкласти свій похід якомога далі.

Як фази Місяця впливають на волосся

Астрологи вважають, що Місяць має значний вплив на всі живі організми, і волосся не є винятком. Обравши правильний день для стрижки, можна прискорити ріст волосся, зміцнити його або, навпаки, зробити так, щоб зачіска довше зберігала свою форму.

Місяць, що росте (1-12, 29-30 квітня) — чудовий період для тих, хто мріє про довге та густе волосся. Після стрижки у цей час локони швидше відростатимуть і стануть сильнішими. Повний Місяць (13 квітня) — ідеальний день для живлення та зміцнення волосся. Однак змінювати кардинально зачіску не радять — результат може виявитися не таким, як очікувалося. Спадний Місяць (14-27 квітня) — найкращий час для тих, хто хоче зберегти форму зачіски надовго. Також у цей період волосся менше січеться і стає міцнішим. Молодик (28 квітня) — день, коли варто дати волоссю відпочити. Стрижки та фарбування краще перенести на інший час.

Читати на тему Місячний календар стрижок на березень 2025: ідеальні дні для зміни іміджу Дізнайся просто зараз про найсприятливіші дні для стрижки та фарбування волосся у березні 2025.

Сприятливі та несприятливі дні для стрижки у квітні 2025

Якщо ти хочеш, щоб нова зачіска приносила радість, обирай вдалі дати.

Найкращі дні для стрижки: 1-4, 14-18, 25-30 квітня.

Не варто стригти волосся: 6-12, 20-24 квітня.

Коли фарбувати та завивати волосся у квітні 2025

Не лише стрижка, а й фарбування має свої щасливі та ризиковані дні.

Оптимальні дати для фарбування та зміни кольору: 2-5, 11-14, 20-23 квітня.

Невдалі дні для фарбування: 8, 15, 22, 24 квітня.

Що стосується завивки, то найкраще зробити її у періоди: 3-7, 16-19 квітня.

Якщо ти давно планував (-ла) зміну іміджу, зверни увагу на місячний календар — можливо, це допоможе тобі отримати не лише гарну зачіску, а й заряд позитивної енергії!

А що буде у тренді для кроткого та довгого волосся? Прочитай у нашому попередньому матеріалі.

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