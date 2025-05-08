Різні ритми, єдина мета: яскраві концерти для підтримки духу та ЗСУ

Травень розквітає не лише барвами природи, а й насиченою палітрою музичних подій по всій Україні.

У цей непростий час артисти дарують українцям натхнення, об’єднують силою мистецтва та спрямовують кошти на підтримку захисників.

На нас чекають ювілейні концерти, презентації нових проєктів, масштабні шоу та щирі акустичні виступи, кожен з яких є внеском у нашу спільну боротьбу.

Два грандіозних шоу від БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ у Києві

Київ готується до справжнього музичного вибуху: гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дасть два великих концерти у Палаці Спорту — 10 травня.

Через неймовірний попит було оголошено додатковий концерт, що дасть ще одну можливість відчути потужну енергію улюблених пісень, почути прем’єри та розділити щирі емоції з музикантами.

Важливо, що частина коштів від продажу квитків буде спрямована на придбання FPV-дронів та автомобілів для Збройних Сил України.

Весняний тур ROHATA ZHABA містами України

Енергійний гурт ROHATA ZHABA вирушає у масштабний весняний тур, охоплюючи різні куточки України — від Сум і Харкова до Львова, Одеси й Києва.

Слухачів чекають свіжі композиції, неповторна атмосфера живих виступів, де музика переплітається з емоційними вигуками та фантастичними історіями.

Концерти відбудуться також у Полтаві, Черкасах, Дніпрі, Івано-Франківську, Луцьку, Чернігові, Хмельницькому, Тернополі, Вінниці та Рівному.

Частина зібраних коштів стане внеском у підтримку українських захисників.

ГОМІН вперше в Ужгороді: знайомство з молодою сценою

Ужгород стане першою локацією для виїзного проекту незалежної сцени ГОМІН, що відкриває нові імена української музики.

Ініціатива, яка зародилася в Києві, мандрує регіонами, несучи заряд живої музики та щирих емоцій.

Цього разу на сцені Alive Art Center виступлять анастимоза, авторка вірусного хіта Хризантеми, неординарний дует Скажи щось погане з міксом гаражного року та блюзу, а також інді-рок гурт Пропаща сила, який презентує свій дебютний альбом.

ГОМІН в Ужгороді — це вечір музичних відкриттів, відвертих історій та справжньої живої енергії.

Всеукраїнський тур яскравої Анни Трінчер

Одна з найпопулярніших артисток сучасної української сцени, Анна Трінчер, вирушає у всеукраїнський тур.

Співачка, чиї пісні Треш, Бар за баром, Колоски, Зі смаком вишні підкорили серця мільйонів, обіцяє потужні хореографічні номери та щирі емоції на кожному концерті.

На глядачів чекають вечори запальних хітів та неймовірної енергії, яку Анна створює разом із залом у Коломиї, Івано-Франківську, Чернівцях, Кам’янці-Подільському та Хмельницькому.

Концерт у Вінниці вже оголошено SOLD OUT, що свідчить про велику любов шанувальників.

NIKITIN на святкуванні Дня матері в Києві

11 травня у київському ресторані Чорноморка відбудеться тепле та душевне святкування Дня матері.

У програмі — незвичайний Чемпіонат з ліплення пельменів, де дві команди бабусь змагатимуться за звання найшвидших майстринь.

Переможниці отримають грошовий приз, а всі учасниці — смачні подарунки.

Пельмені готуватимуть на місці, а пригощатимуть ними за донат, усі зібрані кошти підуть на підтримку Верхівцевського психоневрологічного інтернату.

До святкування приєднається молодий співак NIKITIN, який підтримає збір коштів своїм виступом. На гостей чекає жива музика, ведучий, сувенірний ярмарок та по-домашньому затишна атмосфера. Вхід на захід — вільний.

JAMALA презентує альбом QIRIM у Києві

Неповторна JAMALA представить у Києві свій знаковий альбом QIRIM — проект, що став голосом кримськотатарської культури на світовій арені.

QIRIM — це унікальний музичний маніфест, що базується на 14 автентичних кримськотатарських піснях.

Альбом отримав міжнародне визнання та безліч престижних нагород.

На глядачів чекає живе виконання пісень разом з оркестром, чарівничий голос JAMALA та захоплива подорож у глибини кримської музичної традиції.

Благодійний стендап УДАЧНИКИ в Caribbean Club

15 травня у київському Caribbean Club відбудеться благодійний стендап УДАЧНИКИ, де гумор об’єднається з метою допомоги.

Усі кошти, виручені від продажу квитків, будуть спрямовані на потреби аеророзвідки Української Добровольчої Армії.

На сцені виступатимуть відомі коміки Василь Байдак, Женя Коротков, Олександр Качура та Юра Коломієць, обіцяючи вечір щирого сміху та важливої місії.

Кожен придбаний квиток — це прямий внесок у підтримку наших захисників.

Військовий гурт Сталеве Серце у Pepper’s Club

19 травня у київському Pepper’s Club відбудеться особливий музичний вечір з військовим гуртом Сталеве Серце.

Їхні авторські композиції, пронизані щирістю та силою, а також улюблені українські хіти в оригінальному аранжуванні, зарядять емоціями та нагадають про незламний український дух.

Сталеве Серце — це унікальне поєднання військової стійкості та глибокої емоційності, що відчувається в кожній ноті.

Їхні виступи — це гімн єдності, незламності та безмежної любові до України.

Вхід на концерт — вільний.

Перший великий концерт Ziferblat після Євробачення на В’ЯВА

23 травня на сцені культурного простору В’ЯВА відбудеться перший великий концерт гурту Ziferblat у Києві після їхнього виступу на Євробаченні-2025 у Швейцарії.

Ziferblat — представники нової хвилі української музики, що поєднують глибокий музичний досвід кожного учасника з професійним звучанням та чуттєвою лірикою.

У програмі прозвучить конкурсна пісня Bird of Pray, дует з Tember Blanche Дотепер і назавжди, хіти з дебютного альбому, а також вперше будуть виконані композиції з їхньої нової платівки.

Друга Ріка відзначає 20-річчя альбому Рекорди на Kureni

Легендарний гурт Друга Ріка запрошує на особливий концерт просто неба у столичному Kureni на схилах Дніпра, присвячений 20-річчю їхнього знакового альбому Рекорди.

У цей вечір прозвучать улюблені хіти, що стали частиною історії української музики, серед яких Так мало тут тебе, Відчиняй, Три хвилини.

Подія матиме благодійний характер, адже частина коштів від продажу квитків буде передана на підтримку Збройних Сил України.

Green Grey з великим виступом на В’ЯВА

Завершить травневу музичну палітру виступ легендарного гурту Green Grey 30 травня у просторі В’ЯВА.

Їхні культові хіти Під дощем, MF та Емігрант є голосом цілого покоління. На гостей чекає зустріч з музикою, що формувала свободу, стиль та настрій українських 2000-х.

Це чудова нагода знову відчути той самий драйв та енергію улюблених пісень на сцені просто неба.

Ці травневі музичні події — це не лише можливість насолодитися творчістю улюблених артистів, а й важливий спосіб підтримати український дух та допомогти тим, хто стоїть на захисті нашої країни.

Кожен концерт стає символом єдності та віри у нашу перемогу.

Раніше у нашому матеріалі, ми розвідали коли відбудеться фестиваль Atlas Weekend та хто зі світових зірок потішить нас своїми виступами. Не пропусти шанс бути в центрі найгучніших подій літа!

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