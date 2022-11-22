Нацбанк випустив першу пам’ятну медаль із серії, присвяченої українським містам та їх мужнім жителям

Український спротив варто увіковічити, щоб передавати ці знання наступним поколінням. Таку ідею підхопив Нацбанк і вже презентував першу пам’ятну монету, на якій зображений Херсон. Відомо, що далі буде випущено ще кілька медалей, присвячених іншим містам-героям.

Першу медаль презентували на центральній площі Херсона 19 листопада. Голова НБУ Андрій Пишний вручив її голові Херсонської ОВА Ярославу Янушевичу.

— Ми всі неодноразово протягом останніх восьми місяців повторювали день у день і завжди вірили, що Херсон — це Україна, що він незабаром повернеться. Ці вісім місяців окупації були наповненні хоробрістю, подіями, які сповнювали Україну вірою в перемогу.

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Сьогодні саме в Херсоні ми представляємо пам’ятну медаль Херсон — місто героїв. На ній наші митці зобразили події, які тут відбувалися, — сказав Андрій Пишний.

Що відомо про пам’ятну монету Херсона

Відомо, що дизайн пам’ятної медалі про Херсон розробила художниця Наталія Фандікова. Він зображає краєвиди довоєнного міста та подій після 24 лютого 2022 року.

Також на медалі відтворені рядки з історичного роману Ліни Костенко Берестечко: “Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку”.

Цією медаллю Національний банк України започатковує серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їх мужнім жителям і захисникам, які проявили героїзм та стійкість під час відсічі збройній агресії РФ проти України. Серед таких міст — Маріуполь, Харків, Буча, Ірпінь, Гостомель.

Нацбанк уже випустив безліч пам’ятних монет, які присвячені війні в Україні. Про них ти можеш дізнатися з нашого матеріалу.

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