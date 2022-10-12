Покрова Пресвятої Богородиці 2022: привітання у прозі, віршах та картинках

Свято Покрови Пресвятої Богородиці вважається одним із головних у Християнстві.

Його відзначають 14 жовтня, тоді ж, коли й День захисників та захисниць України.

Також цього дня є ще одне свято — День українського козацтва.

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Читай вітання у прозі з Покровою Пресвятої Богородиці 2022 у нашому матеріалі.

Покров Пресвятої Богородиці

У свято Покрови Пресвятої Богородиці віряни ходять до церкви, моляться та співають пісні подяки захисниці Богородиці.

За переказами, понад тисячу років тому, коли мусульмани та візантійці воювали, жителі Константинополя опинилися в небезпеці.

У великому храмі, в якому молилося безліч людей, один із місцевих побачив Богоматір, яка йшла по повітрю.

Богородиця зняла зі своєї голови покривало і вкрила їм увесь народ, який був у церкві.

Так вона зуміла захистити від лиха багатьох людей, які молилися.

На честь рятівниці християни святкують Покрову та вітають одне одного з цим великим святом.

Покров Пресвятої Богородиці 2022: вітання

Від усіх негараздів ховайся під Покровом Богородиці! Бажаю тобі більше чудового здоров’я, віри міцної, спокійних днів та миру.

Нехай обходять стороною тебе і всю твою сім’ю негараздів і все погане! Щоб у твоїй душі завжди була гармонія, а в серці жили сильна віра та любов!

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Вітаю з днем ​​Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай усі рідні та близькі будуть під надійною рукою Господа!

Нехай усі, хто тобі дорогий, будуть у безпеці та любові. Здоров’я тобі, гармонії та миру!

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Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай життя пошле тобі всього найкращого!

Радості, друзів, гарну погоду та казковий настрій! Нехай Бог у твій дім приносить благодать, любов та щастя! Нехай Богородиця зміцнить твою віру і дасть більше здоров’я!

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З Покровою! Нехай кожен твій день буде світлим та життєрадісним! Нехай оселю не залишають усмішки та дитячий сміх! Світла тобі, любові, миру і всього найкращого!

Нехай Богородиця щодня посилає віру та надію!

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Зі світлим святом Покрови! Нехай заступниця вкриє тебе і всю твою сім’ю від нещасть та бід!

Бажаю від щирого серця безмежного щастя, миру та любові! Нехай Бог береже тебе від заздрості та хвороб!

Покрова: вітання у прозі

Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай вона покриє всю рідню покровом і захищає вас усіх від бід, нещасть і всього поганого!

Нехай Богородиця зберігає твоє здоров’я і всіх близьких тобі людей!

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Від душі хочеться побажати, щоб Пресвята щодня чула твої молитви і допомогла тобі за всіх труднощів та обставин! Нехай радість та спокій наповнюють твоє серце! З великим святом!

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З Покровою вітаю! Нехай цього осіннього дня душу зігріють мир і добро! Нехай Богородиця завжди чує благання твоєї родини!

Нехай усі твої бажання завжди збуваються, а Божа Матір накриє твоїх близьких своїм покривалом і убереже від бід та напастей!

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З Покровою Пресвятої Богородиці! Від щирого серця бажаю, щоб у твоєму будинку був мир, порядок і затишок!

Нехай у душі завжди буде віра, любов та щастя! Будь співчутливим і завжди допомагай тим, хто цього потребує! Нехай у сім’ї завжди буде мир, совість завжди буде чистою, а серце – завжди любило! Зі святом!

Покрова: вірші до свята 2022

Залишайся завжди під Покровом

Пресвятої Богородиці нашої

Нехай вся родина та рідні

Будуть здоровішими, красивішими, кращими!

***

Нехай Богородиця охороняє тебе від усього злого,

Відганяє всі біди, все грішне та погане

Нехай усі проблеми та негаразди

Забере із собою подалі!

***

Нехай усі твої молитви Бог почує

Нехай Покрова – буде оберегом

Молись, будь у вірі своїй єдиній

І неси більше щастя, любові і миру!

Раніше ми розповідали про історію та традиції свята Покрови Пресвятої Богородиці.

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