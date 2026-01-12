Прогноз погоди в Одесі на лютий 2026: чи чекати на весняну відлигу

Лютий 2026 в Одесі обіцяє бути контрастним, поєднуючи в собі як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди з нічними заморозками.

До чого готуватися одеситам та гостям міста — більш детальний прогноз погоди на останній місяць зими — у матеріалі.

Прогноз погоди в Одесі на першу декаду місяця: 1–10 число

Початок місяця пройде під впливом помірних повітряних мас. Перші дні лютого стартуватимуть з цілком комфортних температур: 1 та 2 числа очікується +5…+7 °C вдень та +1…+2 °C вночі. Проте вже з 4 лютого до міста завітають опади у вигляді дощу, які триматимуться до кінця робочого тижня.

Найбільш нестабільна погода припаде на вихідні: 7 лютого можливий мокрий сніг з дощем, а температура знизиться до +2 °C. Завершиться перша декада поступовим похолоданням — 10 лютого стовпчики термометрів покажуть мінімальні +1 °C вдень та до -2 °C вночі.

Читати на тему Погода в лютому 2026 в Україні: сильні морози та рання весна в останній місяць зими Що нас чекатиме останнього місяця зими?

Прогноз погоди в Одесі на другу декаду місяця: 11–20 число

У середині лютого в Одесі очікується різке, хоча й коротке «потепління». Вже 11 числа температура підскочить до +13 °C, що більше нагадуватиме початок квітня. Протягом 11–14 лютого денні показники коливатимуться в межах +11…+13 °C, а небо буде мінливо хмарним.

Однак з 15 лютого погода знову зіпсується: пройдуть дощі, після яких настане чергова хвиля похолодання. 17 та 18 лютого стануть найхолоднішими днями цього періоду — лише +1 °C вдень. Ближче до 20 числа температура почне повільно зростати, стабілізувавшись на позначці +4 °C.

Прогноз погоди в Одесі на третю декаду місяця: 21–28 число

Кінець лютого в Одесі пройде під знаком наближення весни. Незважаючи на дощ 22 лютого, загальний тренд буде спрямований на потепління. Починаючи з 23 числа, денна температура впевнено триматиметься вище +10 °C.

Пік тепла припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C. Ночі також стануть значно теплішими — від +5 до +8 °C. Завершиться місяць 28 лютого приємною сонячною погодою з температурою +10 °C, даючи одеситам надію на ранню та теплу весну.

Загалом лютий 2026 року в Одесі обійдеться без сильних морозів, проте буде багатим на температурні гойдалки та опади, що характерно для приморського клімату в цей перехідний період.

Раніше ми писали, якою буде лютому в Україні— читай у матеріалі, чи будуть чекати на нас температурні сюрпризи.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!