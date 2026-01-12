Прогноз погоды в Одессе на февраль 2026: ждать ли весенней оттепели

Февраль 2026 в Одессе обещает быть контрастным, сочетая в себе как неожиданные весенние оттепели, так и периоды влажной неустойчивой погоды с ночными заморозками.

К чему готовиться одесситам и гостям города — более подробный прогноз погоды на последний месяц зимы — в материале.

Прогноз погоды в Одессе на первую декаду месяца: 1–10 число

Начало месяца пройдет под влиянием умеренных воздушных масс. Первые дни февраля стартуют с вполне комфортных температур: 1 и 2 числа ожидается +5…+7 °C днем и +1…+2 °C ночью. Однако уже с 4 февраля в город придут осадки в виде дождя, которые будут держаться до конца рабочей недели.

Самая нестабильная погода придется на выходные: 7 февраля возможен мокрый снег с дождем, а температура снизится до +2 °C. Завершится первая декада постепенным похолоданием — 10 февраля столбики термометров покажут минимальные +1 °C днем и до -2 °C ночью.

Прогноз погоды в Одессе на вторую декаду месяца: 11–20 число

В середине февраля в Одессе ожидается резкое, хотя и короткое потепление. Уже 11 числа температура подскочит до +13 °C, что больше будет напоминать начало апреля. В течение 11–14 февраля дневные показатели будут колебаться в пределах +11…+13 °C, а небо будет облачным с прояснениями.

Однако с 15 февраля погода снова испортится: пройдут дожди, после которых наступит очередная волна похолодания. 17 и 18 февраля станут самыми холодными днями этого периода — всего +1 °C днем. Ближе к 20 числу температура начнет медленно расти, стабилизировавшись на отметке +4 °C.

Прогноз погоды в Одессе на третью декаду месяца: 21–28 число

Конец февраля в Одессе пройдет под знаком приближения весны. Несмотря на дождь 22 февраля, общий тренд будет направлен на потепление. Начиная с 23 числа, дневная температура будет уверенно держаться выше +10 °C.

Пик тепла придется на 26 февраля, когда воздух прогреется до +12 °C. Ночи также станут значительно теплее — от +5 до +8 °C. Завершится месяц 28 февраля приятной солнечной погодой с температурой +10 °C, давая одесситам надежду на раннюю и теплую весну.

В целом февраль 2026 года в Одессе обойдется без сильных морозов, но будет богат на температурные качели и осадки, что характерно для приморского климата в этот переходный период.

