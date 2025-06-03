День ангела Костянтина: що треба знати про чоловіків з цим імʼям та коли їх вітати

Харизма, внутрішня сила й вірність принципам — усе це вміщується в одному імені! Костянтин — не з тих, хто прагне гучної слави, але саме йому часто довіряють найважливіші справи. У 2025 році День ангела Костянтина знову стане особливою датою для багатьох українців.

Яке походження має ім’я, що воно означає, коли іменини Костянтина 2025 року та яким є характер чоловіків з цим ім’ям — розповідаємо у матеріалі.

Коли День ангела Костянтина

У церковному календарі ім’я Костянтин згадується близько 50 разів на рік, але є кілька особливо важливих дат:

14 лютого і 11 травня — день пам’яті Кирила (у мирському житті — Костянтина) Філософа, рівноапостольного просвітника слов’ян;

21 травня — день святого імператора Костянтина Великого, засновника Константинополя, одного з перших правителів, який легалізував християнство у Римській імперії.

Серед інших дат, коли можна святкувати іменини у 2025 році, — 13 лютого, 6 березня, 2 жовтня, 10 листопада, 26 грудня. Вибір дати для святкування зазвичай залежить від того, яка з них найближча до дня народження.

Як ім’я Костянтин впливає на характер

Загалом ім’я Костянтин походить від латинського constans — стійкий, незмінний. І ця стійкість дійсно відчутна у характері більшості чоловіків із цим ім’ям!

Носії імені вирізняються внутрішньою рівновагою та логічністю мислення; високим рівнем відповідальності — Костянтин не з тих, хто обіцяє і не робить; принциповістю, яка іноді межує з впертістю; лідерськими якостями — він не женеться за роллю першого, але часто природно стає лідером у колективі; почуттям справедливості — це чоловік, для якого правильно важливіше, ніж вигідно.

Водночас через свою серйозність може бути замкнутим, не надто відкритим у побуті та непростим у спілкуванні. Але його рішучість і витримка — те, що викликає повагу навіть у критичних ситуаціях.

Романтичні стосунки Костянтина

Поряд з коханою людиною Костянтин — вірний, терплячий і турботливий. Хоча почуття може приховувати за суворою зовнішністю. Він не романтик у класичному розумінні, проте завжди буде поруч у важливі моменти, підтримає, допоможе, не зрадить.

Завжди цінує стабільність і довіру, не схильний до випадкових зв’язків. Його обраниця має бути водночас чутливою та незалежною — такою, яка розуміє важливість особистого простору і не буде тиснути емоційно.

У шлюбі стає надійним чоловіком і батьком, здатним створити міцну родину. Він рідко говорить про любов, але доводить її щоденними вчинками.

Привітання з Днем ангела Костянтина 2025 своїми словами

Костянтине, з Днем ангела тебе! Нехай твій небесний покровитель завжди тримає тебе за руку, коли важко, і підштовхує вперед, коли сумніваєшся. Бажаю сили духу, спокою в серці й добрих людей поруч!

***

З іменинами, Костю! Щиро бажаю, щоб твій ангел-охоронець був не просто захисником, а справжнім другом, який завжди поряд — у щасливі миті та в хвилини негоди. Здоров’я, радості й натхнення на кожен день!

***

Костянтине, сьогодні — твій особливий день. Хай у серці живе тепло, а в душі — віра в краще! А життя буде щедрим на моменти, коли хочеться радіти, і мудрим — коли потрібно зупинитись на мить і подумати про майбутнє.

***

З Днем ангела, Костю! Нехай твоє ім’я, що означає стійкий, щодня нагадує, який ти сильний! Бажаю, щоб кожна життєва буря завершувалась веселкою, а кожен день починався з надії та усмішки.

***

Костянтине, у День твого небесного заступника хочу побажати тобі мирного неба над головою, щирих обіймів від близьких і справжнього щастя — не гучного, а глибокого. Бережи себе і будь щасливий!

Якщо серед твоїх близьких є Костянтин — не забудь привітати його з іменинами. Раніше ми розповідали, коли День ангела Олени 2025 та як імʼя власниці впливає на її характер.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!