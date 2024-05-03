Смачних пасок і яскравих моментів! Прикольні привітання з Великоднем своїми словами

Наближається свято Великодня! Якщо ти вже готуєш привітання, але потрібні слова не йдуть до голови, ми про все подбали! Ми зібрали прикольні привітання з Великоднем у віршах та своїми словами. Вибирай, які подобаються найбільше, та надсилай друзям і родичам.

Прикольні привітання з Великоднем: у віршах та прозі

З Великоднем! Нехай у твоєму житті буде стільки ж радості, скільки крашанок у кошику, і стільки багатства, скільки пасок на столі!

Вітаю тебе з Великоднем! Нехай життя стане яскравим, як крашанки, і приємним, як верхівки пасочок!

Христос Воскрес! У цей світлий день бажаю тобі родинного тепла, міцного здоров’я, дитячого сміху та аромату паски вдома!

Христос Воскрес! Бажаю вашій родині міцного здоров’я, щастя й добра! Нехай за столом зберуться всі ті, на кого ми найбільше чекаємо і дім наповниться радісним сміхом.

Христос Воскрес! Нехай Великдень подарує тобі мир і благодать, гармонію, любов, надію, щастя, віру та велику радість. Зі святом!

Вітаю з Пасхою! Бажаю миру і достатку, аби твій великодній кошик був завжди щедрим та повним, щоб був на все настрій і час! Смачних пасок!

Читати на тему Привітання з прийдешнім Великоднем у віршах і прозі: побажання напередодні великого свята Читай вітання з прийдешнім Великоднем у віршах та прозі та відправляй їх своїм друзям та рідним.

З Великоднем — привітання у віршах

Рано-вранці, на світанні

З Великоднем шлю вітання!

Щастя та здоров’я зичу

І цілую ніжно тричі.

Буде стіл нехай твій пишним,

Буде в серці хай Всевишній,

Буде пасочок гора,

Любові зичу та добра.

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Від щирого серця Пасхальне вітання!

Любові і затишку — Вам побажання,

Радості, світла, добра і достатку,

Щастя, здоров’я Вам і нащадкам.

Стіл на Великдень хай буде багатий,

Повний наїдків у будень і свято.

Вас хай Господь благословляє

І Христос хай в серцях воскресає!

Прикольні привітання з Великоднем у картинках

Смачних пасок і яскравих моментів! Прикольні привітання з Великоднем своїми словами / 2 Фотографії

Раніше ми розповідали, як правильно вітати на Великдень.

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