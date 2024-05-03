Смачних пасок і яскравих моментів! Прикольні привітання з Великоднем своїми словами

Наближається свято Великодня! Якщо ти вже готуєш привітання, але потрібні слова не йдуть до голови, ми про все подбали! Ми зібрали прикольні привітання з Великоднем у віршах та своїми словами. Вибирай, які подобаються найбільше, та надсилай друзям і родичам.
Рано-вранці, на світанніЗ Великоднем шлю вітання!Щастя та здоров’я зичуІ цілую ніжно тричі.
Буде стіл нехай твій пишним,Буде в серці хай Всевишній,Буде пасочок гора,Любові зичу та добра.
Від щирого серця Пасхальне вітання!Любові і затишку — Вам побажання,Радості, світла, добра і достатку,Щастя, здоров’я Вам і нащадкам.
Стіл на Великдень хай буде багатий,Повний наїдків у будень і свято.Вас хай Господь благословляєІ Христос хай в серцях воскресає!
Раніше ми розповідали, як правильно вітати на Великдень.
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