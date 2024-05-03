Вкусных пасок и ярких моментов! Прикольные поздравления с Пасхой своими словами

Близится праздник Пасхи! Если ты уже готовишь поздравления, но нужные слова не идут в голову, мы обо всем позаботились! Мы собрали прикольные поздравления с Пасхой в стихах и своими словами. Выбирай, какие нравятся больше всего, и отправляй друзьям и родственникам.

Прикольные поздравления с Пасхой: в стихах и прозе

С Пасхой! Пусть в твоей жизни будет столько же радости, сколько пасхальных яиц в корзине, и столько богатства, сколько пасок на столе!

Поздравляю тебя с Пасхой! Пусть жизнь станет яркой, как пасхальные яйца, и приятной, как верхушки пасочек!

Христос Воскрес! В этот светлый день желаю тебе семейного тепла, крепкого здоровья, детского смеха и аромата паски дома!

Христос Воскрес! Желаю вашей семье крепкого здоровья, счастья и добра! Пусть за столом соберутся все те, кого мы больше всего ждем и дом наполнится радостным смехом.

Христос Воскрес! Пусть Пасха подарит тебе мир и благодать, гармонию, любовь, надежду, счастье, веру и большую радость. С праздником!

Поздравляю с Пасхой! Желаю мира и достатка, чтобы твоя пасхальная корзина была всегда щедрой и полной, чтобы было на все настроение и время! Вкусных куличей!

Читать по теме Поздравления с наступающей Пасхой в стихах и прозе: пожелания в преддверии великого праздника Читай поздравления с наступающей Пасхой в стихах и прозе и отправляй их своим друзьям и родным.

С Пасхой — поздравления в стихах

Со светлой Пасхой поздравляю,

Благополучия желаю.

Пусть на душе будет тепло,

А в доме — счастье и добро.

Желаю процветания, мира,

Беда чтоб мимо проходила.

И были рядом чтоб всегда

Родные, близкие, друзья.

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Улыбок солнечных, тепла

Желаю в праздник светлой Пасхи,

Чтоб жизнь твоя всегда была

Прекрасней самой доброй сказки!

Пусть Бог хранит тебя от бед,

Здоровье, силы посылает!

В душе твоей пусть солнца свет

Всегда добром мир озаряет!

Прикольные поздравления с Пасхой в картинках

Вкусных пасок и ярких моментов! Прикольные поздравления с Пасхой своими словами / 2 Фотографии

Раньше мы рассказывали, как правильно поздравлять на Пасху.

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