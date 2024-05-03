Вкусных пасок и ярких моментов! Прикольные поздравления с Пасхой своими словами

Близится праздник Пасхи! Если ты уже готовишь поздравления, но нужные слова не идут в голову, мы обо всем позаботились! Мы собрали прикольные поздравления с Пасхой в стихах и своими словами. Выбирай, какие нравятся больше всего, и отправляй друзьям и родственникам.
Со светлой Пасхой поздравляю,Благополучия желаю.Пусть на душе будет тепло,А в доме — счастье и добро.
Желаю процветания, мира,Беда чтоб мимо проходила.И были рядом чтоб всегдаРодные, близкие, друзья.
Улыбок солнечных, теплаЖелаю в праздник светлой Пасхи,Чтоб жизнь твоя всегда былаПрекрасней самой доброй сказки!
Пусть Бог хранит тебя от бед,Здоровье, силы посылает!В душе твоей пусть солнца светВсегда добром мир озаряет!
Раньше мы рассказывали, как правильно поздравлять на Пасху.
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