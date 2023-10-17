Звичайна вигадка або важлива прикмета? Чи можна справляти весілля у високосний рік

2024 рік — високосний, а тому закохані пари, які вірять у прикмети, можуть відкладати своє одруження. Адже, за давніми забобонами, весілля у високосний рік справляти не можна.

У нашому матеріалі розбираємося, чи можна одружуватися та виходити заміж у високосний рік і чому старі забобони — не завада щирому коханню.

Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися та виходити заміж

Коли закохана пара ухвалює для себе важливе рішення бути разом, навряд чи дата або рік можуть вплинути на щастя. Хоча, за давніми прикметами, високосний рік пов’язують з нещастями, містикою та небезпекою.

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Люди, які вірять у прикмети, намагаються в такі роки не ухвалювати важливих рішень, не купувати нерухомість, не змінювати місце проживання тощо. Так вони хочуть зайвий раз не “наражати себе на небезпеку”.

Насамперед слід знати, що високосний рік з’явився ще за часів Юлія Цезаря. Таким чином урегулювали неточності астрономічного та календарного року, які раз на чотири роки не збігаються. Бо Земля робить повний оберт навколо Сонця за 365 днів і 6 годин, а календар був — 365 днів.

За чотири роки ці шість годин накопичуються у цілу добу, тому в лютому у високосний рік — 29 днів.

Походження прикмет про нещастя у шлюбі, укладеному у високосний рік — невідоме. Однак за часів Київської Русі високосний рік вважали щасливим, бо тоді наречена могла самостійно вибрати, за кого хоче вийти заміж.

Прикмети про весілля у високосний рік

Прикмети невідомого походження про весілля у високосний рік, в які досі вірять люди, такі:

Весілля у високосний рік може принести бідність та нещастя. Розлучення протягом трьох років. Зради або сварки у подружньому житті.

На противагу “поганим” прикметам є і хороші — аби оминути лихо, пари влаштовували скромне весілля, наречена вбиралася у довгу сукню зі шлейфом, а у взуття підкладали монети.

Вірити у прикмети чи ні — справа кожного. Наукового підтвердження ним немає, а отже це не більше ніж людська вигадка, яка набула поширення. Тим паче, що жодні прикмети не можуть вплинути на кохання, щастя та почуття людей одне до одного.

Чи можна виходити заміж у високосний рік

Якщо хочеться ще більше переконатися у можливості одруження у високосний рік — можна звернутися до священика. Забігаючи наперед — Православна церква України дозволяє справляти весілля у високосні роки, як і інші церкви.

Влаштовувати гуляння та свята небажано лише під час постів та великих свят, як-от на Великдень або Різдво. На додаток, віра у прикмети, за релігією — гріх.

Статистики про щасливі або нещасливі шлюби, укладені у високосний рік, немає. Тож чекати на “звичайний” немає сенсу. Постає логічне питання — навіщо відкладати своє щастя, якщо цьому нічого не заважає? Ані релігія, ані почуття одне до одного.

Враховуючи, що прикмети вигадані людьми та не мають ґрунтовного підтвердження, виходити заміж та одружуватися у високосний рік можна, і навіть потрібно!

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