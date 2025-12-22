Як повісити гірлянду-штору на карниз: 5 способів закріпити вогники без зусиль

Створення різдвяної атмосфери починається з вогників на вікнах. Але як зробити так, щоб монтаж не перетворився на багатогодинне розплутування дротів? Ми підготували для вас покрокову інструкцію, яка допоможе вам прикрасити оселю швидко та стильно.

Перша порада: перед початком роботи обов’язково визначтеся, до якої саме розетки ви будете підключати ілюмінацію. Можливо, знадобиться подовжувач. Відразу розгорніть гірлянду так, щоб вилка була з боку джерела живлення.

Як повісити гірлянду штору на карниз трубу або на круглий карниз

Ми знайшли найпростіший спосіб, який не потребує ні додаткових зусиль, ні спеціальних кріплень. Якщо ти шукаєш, як повісити гірлянду штору на круглий карниз, просто притримуй основу гірлянди під тюлем з боку вікна і просовуй кожну силіконову нитку зі світлодіодами зверху під карнизом на лицьову сторону тюлю.

Для зручності кожну стрічку з вогниками можна скрутити в кільце і просунути його під конструкцією. Потім розмісти силіконові стрічки на рівній відстані одна від одної. Такий же метод ідеально підходить для тих, хто не знає, як повісити гірлянду штору на карниз трубу — можна просто накинути основу на трубу і рівномірно розтягнути.

Як повісити гірлянду штору на стельовий карниз чи приховану нішу

У сучасних інтер’єрах часто зустрічаються конструкції, вмонтовані в стелю. Питання про те, як повісити гірлянду штору на стельовий карниз, зазвичай вирішується за допомогою стандартних гачків для штор. Можна використовувати як самі гачки, що вже є в системі, так і звичайну міцну нитку для підв’язки основи.

Якщо у тебе є декоративний короб у стелі, то найкращим рішенням у пошуку, як повісити гірлянду штору на прихований карниз, стануть канцелярські скріпки або спеціальні кліпси. Вони непомітні та надійно тримають дріт.

Як повісити гірлянду штору без карниза

Не у всіх кімнатах вікна оформлені класичними гардинами. Якщо ви стикнулися з питанням, як повісити гірлянду штору без карниза, скористайтеся цими ідеями:

Двосторонній скотч: чудовий варіант для пластикових вікон. Перед наклеюванням обов’язково протріть раму спиртом для знежирення;

Спеціальні кліпси: у будівельних магазинах продаються самоклеючі гачки для шнурів, які ідеально підходять для легких вогників;

Для дерев’яних рам: якщо ви шукаєте, як повісити гірлянду штору якщо немає карниза , а вікна дерев’яні — можна вбити у верхню частину рами маленькі тонкі цвяшки та зачепити основу за них.

Кріплення на тканину: як повісити гірлянду штору на штори

Часто хочеться закріпити вогники безпосередньо на тюль чи портьєри. Найшвидший спосіб, як повісити гірлянду штору на штори, — використовувати декоративні прищепки.

Якщо вони яскраві, то стануть частиною декору, а звичайні дерев’яні чи пластикові легко заховати під складками тканини.

Гірлянди-штори (розміром 3х3 чи 3х2 метри) доступні у золотому, білому та синьому кольорах. Обирайте свій варіант та насолоджуйтеся магією світла!

Ми вже розібралися, як правильно повісити гірлянду, щоб вікна сяяли магією. Тепер час подбати про головний символ: нарядимо дерево так, щоб воно іскрилося удачею, любов’ю й радістю, було зігріте теплом наших рук і дихало щастям. Зробити це просто — додай у свою фантазію трошки вогню та читай, як красиво прикрасити ялинку у 2026 році.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!