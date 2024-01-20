Як приготувати імбирну воду: готуємо разом рецепт здоров’я

Імбир здавна цінували за смакові та лікувальні якості, застосовували при проблемах із травленням, застудою, втомою та м’язовими болями, а також вважали потужним афродизіаком.

Його можна вживати в їжу сирим, ретельно очищаючи від шкірки, змішувати з іншими інгредієнтами для приготування смузі, на його основі готують трав’яні чаї та енергетичні напої. Як приготувати імбирну воду в домашніх умовах — у нашому матеріалі.

Імбир багатий на вітаміни та мінералами, містить ефірну олію, крохмаль та сполуки з протизапальною та протиблювотною дією, що прискорюють кишковий транзит. У свіжому кореневищі багато міді, яка є кофактором деяких ферментів метаболічних процесів, а також бере участь в утворенні гемоглобіну та колагену.

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Цілющі властивості імбиру

Допомагає при серцево-судинних захворюваннях. Стимулює апетит і усуває харчові порушення. Бореться з інфекціями та застудою. Знімає болі (мігрень, менструації, травні спазми, шлункові розлади). Профілактує деякі види раку (товстої кишки, кишківника, яєчників). Запобігає післяопераційному блюванню або у зв’язку з хімієтерапією. Застосовується зовні, знімає ревматичні, м’язові та суглобові болі при артритах, розтягуваннях, переломах. Тонізує, стимулює та зміцнює організм, захищає клітини організму від старіння.

Як приготувати імбирну воду

Імбирна вода — домашній засіб від сезонних недуг та ідеально підходить для заповнення запасів вітамінів і мінералів. Цей напій покращує травлення, очищає організм від шлаків, прискорює метаболізм, сприяє схудненню. Бажано пити імбирну воду між їдою.

Інгредієнти:

40 г свіжого кореня імбиру;

1 л води;

1/2 лимона;

2 ст. л меду.

Приготування:

Почисть корінь імбиру, потім натри його на дрібній тертці. Налий воду в каструлю і доведи до кипіння. Додай імбир і дай настоятися 5 хвилин. Відфільтруй одержану воду через дрібне сито. Додай сік половини лимона та мед, перемішай і дай охолонути. Зберігай у скляній пляшці у холодильнику до 5 днів.

Ще один рецепт імбирної води

Одну столову ложку очищеного та тертого кореня імбиру залити літром теплої води. Поставити у темне місце на ніч для настоювання. Вранці додати чайну ложку меду та добре розмішати. Отриманий настій слід пити невеликими порціями протягом дня.

Курс — 30 днів. Не варто пити імбирну воду на голодний шлунок і перед сном.

Імбирна вода — протипоказання

Не рекомендується вживати суміш людям, які страждають від хронічних шлунково-кишкових захворювань (гастритом, виразкою шлунка, хворобами підшлункової залози). Не рекомендується людям із захворюваннями серцево-судинної системи або нирок. Протипоказана з харчовою алергією та індивідуальною непереносністю. Якщо людина приймає ліки, які розріджують кров, від імбиру також варто відмовитися — він може помітно посилити ефект препарату, оскільки володіє схожою властивістю. Не можна давати маленьким дітям до трьох років. Вода з імбиром протипоказана жінкам на пізніх термінах вагітності, матерям, які практикують грудне годування.

Якщо у тебе є хоч один із пунктів протипоказань, варто порадитись з лікарем.

Якщо протипоказань немає, готуйте імбирну воду та будьте здорові.

імбирного печива. А шанувальникам (-цям) імбиру в будь-якому вигляді підійде наш матеріал з покроковим рецептом

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