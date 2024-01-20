Як приготувати імбирну воду: готуємо разом рецепт здоров’я

Імбир здавна цінували за смакові та лікувальні якості, застосовували при проблемах із травленням, застудою, втомою та м’язовими болями, а також вважали потужним афродизіаком.
Його можна вживати в їжу сирим, ретельно очищаючи від шкірки, змішувати з іншими інгредієнтами для приготування смузі, на його основі готують трав’яні чаї та енергетичні напої. Як приготувати імбирну воду в домашніх умовах — у нашому матеріалі.
Імбир багатий на вітаміни та мінералами, містить ефірну олію, крохмаль та сполуки з протизапальною та протиблювотною дією, що прискорюють кишковий транзит. У свіжому кореневищі багато міді, яка є кофактором деяких ферментів метаболічних процесів, а також бере участь в утворенні гемоглобіну та колагену.
Імбирна вода — домашній засіб від сезонних недуг та ідеально підходить для заповнення запасів вітамінів і мінералів. Цей напій покращує травлення, очищає організм від шлаків, прискорює метаболізм, сприяє схудненню. Бажано пити імбирну воду між їдою.
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Курс — 30 днів. Не варто пити імбирну воду на голодний шлунок і перед сном.
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