Как приготовить имбирную воду: готовим вместе рецепт здоровья

Имбирь давно ценили за вкусовые и лечебные качества, применяли при проблемах с пищеварением, простудой, усталостью и мышечными болями, а также считали мощным афродизиаком.

Его можно употреблять в пищу сырым, тщательно очищая от кожуры, смешивать с другими ингредиентами для приготовления смузи, на его основе готовят травяные чаи и энергетические напитки. Как приготовить имбирную воду в домашних условиях — в нашем материале.

Имбирь богат витаминами и минералами, содержит эфирное масло, крахмал и соединения с противовоспалительным и противорвотным действием, ускоряющим кишечный транзит. В свежем корневище много меди, кофактором некоторых ферментов метаболических процессов, а также участвует в образовании гемоглобина и коллагена.

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Целебные свойства имбиря

Помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях. Стимулирует аппетит и устраняет пищевые нарушения. Борется с инфекциями и простудой. Снимает боли (мигрень, менструации, пищеварительные спазмы, желудочные расстройства). Профилактирует некоторые виды рака (толстой кишки, кишечника, яичников). Предотвращает послеоперационную рвоту или в связи с химиотерапией. Применяется снаружи, снимает ревматические, мышечные и суставные боли при артритах, растяжениях, переломах. Тонизирует, стимулирует и укрепляет организм, защищает клетки от старения.

Как приготовить имбирную воду

Имбирная вода — домашнее средство от сезонных недугов и идеально подходит для дополнения запасов витаминов и минералов. Этот напиток улучшает пищеварение, очищает организм от шлаков, ускоряет метаболизм, способствует похудению. Желательно пить имбирную воду между едой.

Ингредиенты:

40 г свежего корня имбиря;

1 л воды;

1/2 лимона;

2 ст. л меда.

Приготовление:

Почисть корень имбиря, затем натри его на мелкой терке. Налей воду в кастрюлю и доведи до кипения. Добавь имбирь и дай настояться 5 минут. Отфильтруй полученную воду через мелкое сито. Добавь сок половины лимона и мед, перемешай и дай остыть. Храни в стеклянной бутылке в холодильнике до 5 дней.

Еще один рецепт имбирной воды

Одну столовую ложку очищенного и тертого корня имбиря залить литром теплой воды. Поставить в темное место на ночь для настаивания. Утром добавить чайную ложку меда и хорошо размешать. Полученный настой следует пить небольшими порциями в течение дня.

Курс — 30 дней. Не следует пить имбирную воду на голодный желудок и перед сном.

Имбирная вода — противопоказания

Не рекомендуется употреблять смесь людям, страдающим хроническими желудочно-кишечными заболеваниями (гастритом, язвой желудка, болезнями поджелудочной железы). Не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы или почек. Противопоказана с пищевой аллергией и индивидуальной непереносимостью. Если человек принимает лекарство, разжижающее кровь, от имбиря также стоит отказаться — он может заметно усилить эффект препарата, поскольку обладает похожим свойством. Нельзя давать маленьким детям до трех лет. Вода с имбирем противопоказана женщинам на поздних сроках беременности, матерям, практикующим грудное вскармливание.

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Если у тебя есть хоть один из пунктов противопоказаний, следует посоветоваться с врачом. Если противопоказаний нет, готовьте имбирную воду и будьте здоровы. А поклонникам (-цам) имбиря в любом виде подойдет наш материал с пошаговым рецептом имбирного печенья.

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