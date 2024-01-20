Как приготовить имбирную воду: готовим вместе рецепт здоровья

Имбирь давно ценили за вкусовые и лечебные качества, применяли при проблемах с пищеварением, простудой, усталостью и мышечными болями, а также считали мощным афродизиаком.
Его можно употреблять в пищу сырым, тщательно очищая от кожуры, смешивать с другими ингредиентами для приготовления смузи, на его основе готовят травяные чаи и энергетические напитки. Как приготовить имбирную воду в домашних условиях — в нашем материале.
Имбирь богат витаминами и минералами, содержит эфирное масло, крахмал и соединения с противовоспалительным и противорвотным действием, ускоряющим кишечный транзит. В свежем корневище много меди, кофактором некоторых ферментов метаболических процессов, а также участвует в образовании гемоглобина и коллагена.
Имбирная вода — домашнее средство от сезонных недугов и идеально подходит для дополнения запасов витаминов и минералов. Этот напиток улучшает пищеварение, очищает организм от шлаков, ускоряет метаболизм, способствует похудению. Желательно пить имбирную воду между едой.
Ингредиенты:
Приготовление:
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Курс — 30 дней. Не следует пить имбирную воду на голодный желудок и перед сном.
Если у тебя есть хоть один из пунктов противопоказаний, следует посоветоваться с врачом.
Если противопоказаний нет, готовьте имбирную воду и будьте здоровы.
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