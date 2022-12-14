В очікуванні дива: як зробити ялинку з гірлянди на стіні

З наближенням Нового року багато людей розпочинають підготовку до свят.
У родинах складають списки покупок, страв та подарунків, прикрашають оселю затишними іграшками, ялинками та цікавими декоративними елементами.
Як зробити ялинку з гірлянди на стіні трьома способами — читай в матеріалі.
Ялинку з гірлянди чіпляють не тільки на стінах, а й на вікнах. Однак на стіні це зробити набагато легше. Та й виглядає такий декор мінімалістичніше й актуальніше.
Для того, щоб зробити ялинку з гірлянди, тобі потрібно взяти:
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Svitlo Expert (@bulbs_grass)
Допис, поширений Svitlo Expert (@bulbs_grass)
Гілочки від ялинки у цьому випадку можна перефарбувати у той колір, який тобі подобається (за допомогою фарби у балончику).
Для кращого ефекту варто перев’язати їх лляною мотузкою або кольоровою пряжею.
Для кращого ефекту варто перев’язати їх лляною мотузкою або кольоровою пряжею.
Також можна просто повісити гілочки за верхівку на саморіз або гачок в стіні.
Для того, щоб зробити таку ялинку, на тонкі дерев’яні балки з одного боку приклеюємо двосторонній скотч, а з іншого — прибиваємо гілки ялинкового дерева. Можна використовувати як справжні, так і штучні. Кріпити їх до стіни потрібно на зразок драбинки — концептуальний новорічний декор зроблено.
Для того, щоб ялинка вийшла об’ємнішою, можна використовувати мішуру (дощик). В такому випадку тобі потрібно взяти:
Напевно, найбільше чикають зимових свят та подарунків саме діти. Ще однією причиною чекати новорічних свят є зимові канікули. Читай, коли у твоєї дитини розпочнуться зимові канікули 2022–2023.
Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.