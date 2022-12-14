В очікуванні дива: як зробити ялинку з гірлянди на стіні

З наближенням Нового року багато людей розпочинають підготовку до свят.

У родинах складають списки покупок, страв та подарунків, прикрашають оселю затишними іграшками, ялинками та цікавими декоративними елементами.

Як зробити ялинку з гірлянди на стіні трьома способами — читай в матеріалі.

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Як зробити ялинку з гірлянди на стіні: класичний метод

Ялинку з гірлянди чіпляють не тільки на стінах, а й на вікнах. Однак на стіні це зробити набагато легше. Та й виглядає такий декор мінімалістичніше й актуальніше.

Для того, щоб зробити ялинку з гірлянди, тобі потрібно взяти:

набір шпильок;

крейду білого кольору;

гірлянду.

Як зробити ялинку з гірлянди на стіні: покрокова інструкція

Для того, щоб економити електроенергію, краще купуй гірлянду на батарейках. Насамперед потрібно взяти крейду та позначити точки, де висітиме гірлянда. Для цього подумай, яких розмірів ти хочеш ялинку. Для великої різдвяної красуні знадобиться довга гірлянда. Не забувай про це. Після того, як позначиш точки, необхідно взяти гірлянду і прикріпити її в цих місцях за допомогою шпильок. Багато хто для кріплення використовує скотч, однак він може залишити сліди. На верхівку дерева можна прикріпити за допомогою шпильки зірку з тканини.

Як зробити ялинку з гірлянди на стіні за допомогою гілок

Гілочки від ялинки у цьому випадку можна перефарбувати у той колір, який тобі подобається (за допомогою фарби у балончику).

Для кращого ефекту варто перев’язати їх лляною мотузкою або кольоровою пряжею.

Також можна просто повісити гілочки за верхівку на саморіз або гачок в стіні.

Для того, щоб зробити таку ялинку, на тонкі дерев’яні балки з одного боку приклеюємо двосторонній скотч, а з іншого — прибиваємо гілки ялинкового дерева. Можна використовувати як справжні, так і штучні. Кріпити їх до стіни потрібно на зразок драбинки — концептуальний новорічний декор зроблено.

Як зробити ялинку з гірлянди на стіні з дощиком

Для того, щоб ялинка вийшла об’ємнішою, можна використовувати мішуру (дощик). В такому випадку тобі потрібно взяти:

дощик у тому кольорі, який тобі подобається;

голки (кравецькі);

гірлянду.

Як зробити ялинку з гірлянди: покрокова інструкція

Для початку вибери місце для ялинки. Візьми дощик та закріпи його за допомогою шпильок зверху і трохи нижче на 20 см, сформувавши верхівку ялинки. Після цього просто рухайся у напрямку справа наліво, закріплюючи мішуру тільки по краях та поступово збільшуючи довжину кроку. Так будуть формуватися чіткі контури гілочок ялинки. Закріпи гірлянду, також починаючи зверху і закінчуючи знизу. Для того, щоб вогники добре проглядалися та не губилися серед дощику, розміщуй гірлянду трохи далі, ніж був закріплений дощик. Під таку новорічну красуню можна покласти подарунки, повісити новорічні чобітки або фігурки у вигляді казкових персонажів.

Напевно, найбільше чикають зимових свят та подарунків саме діти. Ще однією причиною чекати новорічних свят є зимові канікули. Читай, коли у твоєї дитини розпочнуться зимові канікули 2022–2023.

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