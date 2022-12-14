В ожидании чуда: как сделать елку из гирлянды на стене

С приближением Нового года многие начинают подготовку к праздникам.
В семьях составляют списки покупок, блюд и подарков, украшают дом уютными игрушками, елками и интересными декоративными элементами.
Как сделать елку из гирлянды на стене тремя способами — читай в материале.
Елку из гирлянды цепляют не только на стенах, но и на окнах. Однако на стене это сделать намного легче. Да и выглядит такой декор более минималистично и актуально.
Для того чтобы сделать елку из гирлянды, тебе нужно взять:
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Допис, поширений Svitlo Expert (@bulbs_grass)
Веточки от елки в этом случае можно перекрасить в тот цвет, который тебе нравится (с помощью краски в баллончике).
Для лучшего эффекта следует перевязать их льняной веревкой или цветной пряжей.
Для лучшего эффекта следует перевязать их льняной веревкой или цветной пряжей.
Также можно просто повесить веточки за верхушку на саморез или крючок в стене.
Для того чтобы сделать такую елку, на тонкие деревянные балки с одной стороны приклеиваем двусторонний скотч, а с другой — прибиваем ветки елочного дерева.
Для того чтобы сделать такую елку, на тонкие деревянные балки с одной стороны приклеиваем двусторонний скотч, а с другой — прибиваем ветки елочного дерева.
Можно использовать как настоящие, так и искусственные. Крепить их к стене нужно лесенкой — концептуальный новогодний декор готов.
Для того чтобы елка получилась более объемной, можно использовать мишуру (дождик). В таком случае тебе нужно взять:
Наверное, больше всего ожидают зимних праздников и подарков дети. Еще одной причиной ожидания новогодних праздников являются зимние каникулы. Читай, когда у твоего ребенка начнутся зимние каникулы 2022–2023.
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