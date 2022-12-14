В ожидании чуда: как сделать елку из гирлянды на стене

С приближением Нового года многие начинают подготовку к праздникам.

В семьях составляют списки покупок, блюд и подарков, украшают дом уютными игрушками, елками и интересными декоративными элементами.

Как сделать елку из гирлянды на стене тремя способами — читай в материале.

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Как сделать елку из гирлянды на стене: классический метод

Елку из гирлянды цепляют не только на стенах, но и на окнах. Однако на стене это сделать намного легче. Да и выглядит такой декор более минималистично и актуально.

Для того чтобы сделать елку из гирлянды, тебе нужно взять:

набор шпилек;

мел белого цвета;

гирлянду.

Как сделать елку из гирлянды на стене: пошаговая инструкция

Для того чтобы экономить электроэнергию, лучше покупай гирлянду на батарейках. В первую очередь тебе нужно взять мел и обозначить точки, где будет висеть гирлянда. Для этого подумай, каких размеров ты хочешь елку. Для большой рождественской красотки понадобится длинная гирлянда. Не забывай об этом. После того как ты схематически обозначишь точки, необходимо взять гирлянду и закрепить ее в этих местах с помощью шпилек. Многие для крепления используют скотч, однако существует большая вероятность того, что он оставит следы. На верхушку дерева можно прикрепить с помощью шпильки звезду из ткани.

Как сделать елку из гирлянды на стене с помощью веток

Веточки от елки в этом случае можно перекрасить в тот цвет, который тебе нравится (с помощью краски в баллончике).

Для лучшего эффекта следует перевязать их льняной веревкой или цветной пряжей.

Также можно просто повесить веточки за верхушку на саморез или крючок в стене.

Для того чтобы сделать такую елку, на тонкие деревянные балки с одной стороны приклеиваем двусторонний скотч, а с другой — прибиваем ветки елочного дерева.

Можно использовать как настоящие, так и искусственные. Крепить их к стене нужно лесенкой — концептуальный новогодний декор готов.

Как сделать елку из гирлянды на стене с дождем

Для того чтобы елка получилась более объемной, можно использовать мишуру (дождик). В таком случае тебе нужно взять:

дождик в том цвете, который тебе нравится;

иглы (портные);

гирлянду.

Как сделать елку из гирлянды: пошаговая инструкция

Для начала выбери место для елки. Возьми дождик и закрепи его с помощью шпилек сверху и чуть ниже на 20 см, сформировав верхушку елки. После этого двигайся по направлению справа налево, закрепляя мишуру только по краям и постепенно увеличивая длину шага. Так будут формироваться четкие контуры веточек елки. Закрепи гирлянду, также начиная сверху и заканчивая снизу. Для того чтобы огоньки хорошо просматривались, не терялись в блеске и объеме дождика, размещай гирлянду чуть дальше, чем дождик. Под такую новогоднюю красавицу можно положить подарки, повесить новогодние сапожки или фигурки в виде сказочных персонажей и т.д.