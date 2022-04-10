Заклеїли вікна задля безпеки, а тепер залишилися негарні плями? Поради, як відмити скотч від скла

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Квітня 2022, 07:00
Заклеїли вікна задля безпеки, а тепер залишилися негарні плями? Поради, як відмити скотч від скла
Фото: Unsplash

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