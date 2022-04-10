Заклеїли вікна задля безпеки, а тепер залишилися негарні плями? Поради, як відмити скотч від скла

Якщо у радянські часи люди щозими заклеювали вікна скотчем, щоб зберегти у домівках тепло, то українці робили це для того, щоб у разі вибуху поруч, уламки скла не розлетілися у приміщенні.

Проте перед Великоднем, на чистий четвер, все-таки хочеться охайності, краси та святковості вдома. Утім після зняття скотчу на шибках можуть залишитися сліди клею. Читай, як і чим можна відмити скотч від скла.

Рослинна олія

Візьми спонжі або вату, змочи їх в олії та потри клей. Приблизно через 15 хвилин клей розм’якне, тож його можна буде видалити ганчіркою або сухою губкою.

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Для цього способу підійде будь-яка рослинна олія, зокрема ефірна.

Розчинники

Для того, щоб відтерти клей від скла, підійдуть такі розчинники:

ацетон (також рідина для зняття лаку, до складу якої він входить);

бензин;

вайт-спірит (його можна знайти після фарбувальних робіт).

Перш ніж використовувати такі засоби, варто відчинити вікна, адже рідини мають різкий запах. Щоб вікна не залишили на собі їдкого запаху, ретельно промий їх водою після змиття клею.

Слідкуй за тим, щоб розчинник не потрапив на пластиковий профіль вікна, оскільки він може зіпсуватися.

Нашатирний спирт

Використовуючи нашатирний спирт ти вб’єш одразу двох зайців: відмиєш скотч від скла та позбудешся забруднень на пластиковій рамі.

Проте обов’язково відчини вікна під час роботи, щоб дихати свіжим повітрям.

Розчин соди

Розведи соду з водою до густого розчину. Нанеси суміш на губку й потри скло, де залишилися сліди від скотчу.

Після того як все відмиєш, протри вікно чистою водою.

Гумка

Цей спосіб займає трохи більше часу, ніж інші.

Однак якщо у тебе під рукою більше нічого немає, гумка теж допоможе у боротьбі проти скотчу на склі.

Що не можна використовувати

Не використовуй абразивні порошки та металеві щітки. Вони залишать після себе глибокі подряпини, які зіпсують склопакет.

Також не рекомендують мити скло занадто їдкими лужними або кислотними засобами. Якщо в тебе матове скло, то його найкраще відчищати спеціальними засобами.

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