Світ крізь звук і дотик: як живуть ті, хто не бачить очима

Світ не зникає лише тому, що його не видно очима. У темряві виникає інше бачення — через звук, дотик, пам’ять і світлові відблиски, що залишилися в уяві. Незрячі люди відчувають світ по-новому. Сьогодні дізнаєшся у нашому матеріалі, як виглядає реальність для тих, хто її не бачить.

Не просто темрява: що насправді бачать незрячі

Попри популярну хибну думку, більшість незрячих людей зовсім не дивляться на чорну картинку. За версією УП. Життя, лише 15% мають повну відсутність світлосприйняття. Інші ж здатні розрізняти світло, тіні, кольори, розмиті обриси або навіть окремі форми.

Ті, хто втратив зір уже в дорослому віці, можуть уявляти кольори, які бачили раніше. А от люди, народжені з повною сліпотою, сприймають світ не візуально, а як сукупність звуків, температур, запахів і текстур.

Що таке втрата зору

Зір може бути втрачено частково або повністю.

Знижений зір — це розмите або спотворене бачення, складність з нічним зором, кольорами, боковим полем. Порушення кольорового сприйняття — найчастіше червоно-зелений дальтонізм, але іноді й повна відсутність кольору. Повна сліпота — рідкісний стан, коли людина не сприймає жодного світла.

І навіть у повній темряві деякі люди все ж можуть відчувати світло: помічати спалахи або визначати, звідки воно зʼявляється.

Світло і колір: що залишається у полі сприйняття

Дехто зі зниженим зором здатен відрізняти світлі й темні приміщення, бачити джерела світла, краще орієнтуватися вдень, ніж у сутінках.

Яскраві кольори (жовтий, червоний, синій) легше сприймаються. А ось пастельні тони, складні орнаменти чи дрібні шрифти — створюють перешкоди.

Загалом для незрячих світ розкривається через інші канали сприйняття інформації та органи чуття.

Слух — віддалені звуки дають інформацію про простір, людей, рух. Дотик — шрифт Брайля, текстури під ногами, вібрації допомагають краще орієнтуватись у просторі. Ехолокація — за відлунням людина може уявити, наскільки просторе приміщення, чи є поруч стіни або меблі. Аудіоописи — використовуються для фільмів, вистав і навіть картин.

Такі навички дозволяють незрячим самостійно пересуватись, спілкуватись і сприймати навколишнє життя повноцінно.

Для тих, хто бачив, зір залишає після себе певну візуальну пам’ять, яка активується при слуханні описів або при торканні знайомих предметів. У тих, хто ніколи не бачив, кольори існують як метафори — червоний може означати гарячий, білий — легкий або порожній.

Тож жити в темряві — не означає жити без світла! Через повномасштабне вторгнення не менше 2,5 тис. людей в Україні втратили зір або отримали порушення зору. Читай просто зараз, як проходить реабілітація військових.

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