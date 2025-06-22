Стиль життя Здоров'я та краса

Світ крізь звук і дотик: як живуть ті, хто не бачить очима

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 22 Червня 2025, 21:00
незрячі люди
Фото Pexels

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