Три відтінки депресії: пройди тест та дізнайся більше про свій внутрішній стан

Війна похитнула психічне здоров’я багатьох українців. Читаючи новини, люди одразу втрачають настрій, сили та бажання хоч щось робити. Апатія та постійні емоційні гойдалки можуть призвести до більш серйозних станів, наприклад, депресії.

Не ігноруй свій внутрішній стан, зроби перший крок до розв’язання проблеми — пройди тест за шкалою депресії Бека (Beck Depression Inventory). Її у 1961 році створив разом з колегами американський психотерапевт, професор психіатрії Пенсільванського університету Аарон Темкін Бек. Тест складається із 21 пунктів.

Проте варто пам’ятати, що тест не ставить точні діагнози, а лише показує необхідність звернення до лікаря.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Шкала депресії Бека

1 твердження

Мені не сумно (0)

Я відчуваю смуток більшу частину часу (1)

Я весь час сумний (2)

Я такий сумний і нещасливий, що не можу це терпіти (3)

2 твердження

Я спокійний за своє майбутнє (0)

Я турбуюсь про майбутнє більше звичайного (1)

Я відчуваю, що мене нічого не чекає у майбутньому (2)

Моє майбутнє безнадійне і буде ще гіршим (3)

3 твердження

Я не почуваюся невдахою (0)

Я зазнав більше невдач, ніж варто (1)

Коли я оглядаюсь на своє життя, я бачу в ньому багато невдач (2)

Я відчуваю, що як особистість я – повний невдаха (3)

4 твердження

Я отримую так само багато задоволення від того, чим я завжди насолоджувався (0)

Я не отримую такого ж задоволення, як раніше (1)

Я отримую зовсім небагато задоволення від тих речей, якими звик насолоджуватися (2)

Я не отримую жодного задоволення від того, чим зазвичай насолоджувався (3)

5 твердження

Я не відчуваю себе винним у чомусь (0)

Я відчуваю себе винним за багато чого, що я зробив або повинен був би зробити (1)

Я відчуваю себе винним більшу частину часу (2)

Я відчуваю себе винним увесь час (3)

6 твердження

Я не відчуваю, що можу бути покараним за будь-що (0)

Я відчуваю, що можу бути покараний за будь-що (1)

Я чекаю, що буду покараний (2)

Я почуваюся вже покараним (3)

7 твердження

Моє ставлення до себе не змінилося (0)

Я втратив впевненість у собі (1)

Я розчарований у собі (2)

Я не люблю себе (3)

8 твердження

Я критикую чи звинувачую себе не більше, ніж зазвичай (0)

Я більш критичний до себе, ніж раніше (1)

Я критикую себе за всі свої помилки (2)

Я звинувачую себе у всьому поганому, що відбувається (3)

9 твердження

Я ніколи не думав накласти на себе руки (0)

У мене є думки про те, щоб накласти на себе руки, але я цього не зроблю (1)

Я хотів би накласти на себе руки (2)

Я б убив себе, якби випала нагода (3)

10 твердження

Я плачу не більше, ніж зазвичай (0)

Я плачу більше, ніж зазвичай (1)

Я плачу з будь-якого незначного приводу (2)

Мені хочеться плакати, але я вже не можу (3)

11 твердження

Я не більше занепокоєний або схвильований, ніж зазвичай (0)

Я відчуваю себе більш неспокійно або схвильовано, ніж зазвичай (1)

Я настільки схвильований і стурбований, що мені важко залишатися на місці (2)

Я такий схвильований і збуджений, що мені треба рухатися або робити хоч щось (3)

12 твердження

Я не втратив інтересу до інших людей та справ (0)

Я менше цікавлюся іншими людьми та справами (1)

Я майже втратив інтерес до інших людей та справ (2)

Мені важко зацікавитися чимось (3)

13 твердження

Я ухвалюю рішення так само як завжди (0)

Ухвалення рішень дається мені складніше, ніж зазвичай (1)

Мені набагато важче, ніж раніше, вдається ухвалювати рішення (2)

У мене є проблеми з ухваленням будь-яких рішень (3)

14 твердження

Я не відчуваю себе нікчемним (0)

Я не відчуваю себе таким же корисним, як раніше (1)

Я відчуваю себе менш корисним у порівнянні з іншими людьми (2)

Я відчуваю себе абсолютно нікчемним (3)

15 твердження

Я енергійний так само як завжди (0)

У мене менше енергії, аніж зазвичай (1)

Мені не вистачає сил на дуже багато справ (2)

У мене ні на що не вистачає сил (3)

16 твердження

Я не відчуваю жодних змін у процесі сну (0)

Я сплю трохи більше звичайного (1)

Я сплю трохи менше звичайного (1)

Я сплю набагато більше, ніж зазвичай (2)

Я сплю набагато менше, ніж зазвичай (2)

Я сплю більшу частину дня (3)

Я прокидаюся через кожну годину чи дві (3)

17 твердження

Я не більш дратівливий, ніж зазвичай (0)

Я більш дратівливий, ніж зазвичай (1)

Я набагато більш дратівливий, ніж зазвичай (2)

Я завжди роздратований (3)

18 твердження

Мій апетит не змінився (0)

Я їм трохи менше звичайного (1)

Я їм трохи більше звичайного (1)

Мій апетит набагато менший, ніж раніше (2)

Мій апетит набагато більший звичайного (2)

У мене немає апетиту взагалі (3)

Я весь час хочу їсти (3)

19 твердження

Я можу зосереджуватися так само добре, як завжди (0)

Я не можу сконцентруватися так само добре, як звичайно (1)

Мені важко зосередитись на чомусь надовго (2)

Я вважаю, що не можу сконцентруватися ні на чому (3)

20 твердження

Я не більше стомлений, аніж зазвичай (0)

Я втомлююся легше, ніж зазвичай (1)

Я дуже втомлений, щоб робити багато звичних для себе речей (2)

Я надміру втомився, щоб робити більшість звичних справ (3)

21 твердження

Я не помітив жодних змін у своєму інтересі до сексу (0)

Секс цікавить мене менше, ніж раніше (1)

Зараз секс цікавить мене набагато менше (2)

Я повністю втратив інтерес до сексу (3)

Результати:

0-13 – норма;

14-19 – легка депресія;

20-28 – помірна депресія;

29-63 – важка депресія.

Отримати психологічну травму можна не лише за безпосередньої участі в екстремальних подіях, а й навіть від перегляду страшних фото та відео. Читай усе про синдром свідка: чому з’являється, ознаки та як побороти.