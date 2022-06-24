Не раніше ніж 2029 року? Коли Україна стане повноправним членом Європейського Союзу

Відкриття переговорних процедур щодо членства України в ЄС очікується на початку наступного року.
Про це повідомила генеральна директорка Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Наталія Форсюк в ефірі інформаційного телемарафону.
За словами Форсюк, вступ до ЄС — досить тривала бюрократична процедура, адже є певні етапи, які потрібно пройти. Перш за все це рекомендації, які зазначені у висновку Європейської комісії.
Тільки після того, як ми виконаємо усі рекомендації, буде ухвалено рішення про відкриття переговорних процедур. Але це буде не раніше ніж наступного року, адже оцінку виконання робитимуть у грудні. А переговорні процедури зазвичай теж тривають декілька років, — зазначила Форсюк.
Тільки після того, як ми виконаємо усі рекомендації, буде ухвалено рішення про відкриття переговорних процедур. Але це буде не раніше ніж наступного року, адже оцінку виконання робитимуть у грудні. А переговорні процедури зазвичай теж тривають декілька років, — зазначила Форсюк.
Також вона стверджує, що Україні потрібно буде повністю запроваджувати законодавство ЄС, адже воно на момент членства має стати неодмінною частиною законодавства України.
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