Ухвалення законів, підготовка ініціатив, міжнародні зустрічі — як працюють парламентарі під час війни

Народні депутати України активно працюють у комітетах та проводять чимало міжнародних зустрічей, щоб розповісти про ситуацію в Україні та донести позицію нашої держави.

Засідання комітетів народні обранці проводять традиційно онлайн. А в залі під куполом навчилися ухвалювати рішення не лише швидко, але й конституційною більшістю голосів.

Пленарне засідання, яке відкрили ще на початку війни, не закрили. Серед законопроектів, які готують до розгляду, переважна більшість спрямована на підтримку нашої армії та економіки.

Серед цікавих ініціатив є заборона публічного використання, виготовлення та розповсюдження рашистських символів, зокрема латинських літер Z, V і O як вираження підтримки Росії.

За це пропонують карати позбавленням волі на п’ять років. Водночас у майбутньому ця заборона не поширюватиметься на музейні експонати та історичні праці.

— “Проросійські яструби”, які роками вдягалися в “голубів миру”, незадовго до нападу або з першими ж вибухами бомб втекли до держави-агресора чи деінде з надією пересидіти.

Хочу застерегти їх та інших — не вийде! Це не просто слова, тому що закон про колабораціонізм уже діє. І вибір тут простий: кожен зараз або боронить свою країну, або воює проти неї, — зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Дехто з українців знімає на камеру роботу ППО, оперативні результати потрапляння російських ракет та місця розміщення ЗСУ, забуваючи про загрозу, що постійно нависає над нами.

Тому 24 березня Верховна Рада України ухвалила законопроект, який передбачає до восьми років позбавлення волі за публікацію переміщення української техніки в умовах воєнного стану.