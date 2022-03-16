Реалії воєнного часу. Розповідаємо про найважливіші закони, ухвалені Радою для цивільних та військових

Війна вимагає від нас не лише витримки та волі до перемоги, але й вміння адаптуватись під нові реалії. Тому Верховна Рада ухвалила життєво необхідні закони для воєнного часу та безпеки українців.

Пояснюємо, кого найбільше стосуватимуться зміни та як функціонуватимуть нові провадження.

Перший і надважливий крок уряду, що стосується кожного громадянина, це продовження строку дії воєнного стану до 26 квітня.

Закони, що стосуються військових та військовозобов’язаних

Нещодавно відзначався день добровольця, тому не дивно, що було ухвалено закон про визнання добровольців тероборони ветеранами війни. Окрім того, було визначено таку категорію осіб як сім’ї загиблих Захисників та Захисниць України.

Також в особливий період збільшено загальну чисельність Держприкордонслужби на 7000 військовослужбовців.

Оскільки зросла як кількість наших захисників і захисниць, так і покладена на них відповідальність, тому і видатки на армію було ухвалено збільшити на 67 млрд.

До того ж спрощено звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та тих, хто доглядає за такими особами та хворими дітьми.

Оскільки війна змінює не лише життя, але і його правила, то нашим захисникам необхідні певні гарантії. Уряд ухвалив поняття “бойового імунітету”.

Це потрібно для правового захисту військового командування, військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ, працівників правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України.

Закон передбачає звільнення військових від кримінальної відповідальності за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, унаслідок застосування збройної та іншої сили під час відсічі російській навалі.

Це передбачено у випадку розумної обачності у виконанні завдання.

Ще один закон передбачає можливість скасування особі запобіжного заходу для її призову на військову службу.

Це означає, що якщо військовозобов’язана особа знаходиться під слідством і тримається під вартою, але хоче захищати Україну, то має можливість звернутись до прокурора з клопотанням про скасування цього запобіжного заходу для призову.

Звичайно, якщо їй не висунуті звинувачення чи підозра у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України.

Окрім того, прискорюється вступ в дію закону щодо військового капеланства. Військові капелани, наприклад, можуть консультувати виконавчу владу з питань релігії, етики, моралі.

Закони, що стосуються цивільних

Уряд ухвалив низку законів, що мають полегшити становище цивільних під час війни. Так, наприклад, вони створюють умови для уникнення підвищення цін на пальне у період воєнного часу.

Ще один закон надає гарантії, що в умовах воєнного стану вчителі не звільняються з роботи, їм гарантується зарплата.

Також захищаються державні електронні інформаційні ресурси та об’єкти критичної інформаційної інфраструктури.

Спрощується екологічне законодавство для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час та після завершення дії воєнного стану.

Окрім того, визначаються особливості трудових відносин в умовах воєнного стану. Тобто, роботодавець, наприклад, має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди.

До того ж у зв’язку з веденням бойових дій в районах, в яких розташоване підприємство, працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою без двотижневого строку попередження.

Роботодавець теж має право розірвати трудовий договір з працівником у зв’язку з ліквідацією підприємства, викликаною знищенням в результаті бойових дій усіх виробничих, організаційних або технічних потужностей або майна підприємства.

Ще один закон має удосконалити порядок та способи виконання повноважень учасників бюджетного процесу для фінансового забезпечення першочергових потреб держави щодо відсічі збройної агресії, забезпечення нацбезпеки та соцзахисту громадян.

Це стосується, наприклад, простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою за кредитом. Тобто, у період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування у разі її виникнення, так звана пеня не нараховується.

Останній з цієї низки закон має підвищити ефективність справляння рентних платежів з видобування корисних копалин.

Закони, що стосуються судочинства та правопорядку

Ще одним важливим кроком для нашої держави стало врегулювання певних судочинних процесів, що має запобігти певному безладдю, яке можуть вважати прийнятним деякі безвідповідальні громадяни.

Спершу варто згадати, що ухвалено закон, що передбачає фінансування судової системи.

Також надаються додаткові повноваження Державній судовій адміністрації в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя.

Окрім того, оптимізується діяльність поліції в умовах воєнного стану. Схоже рішення ухвалено і щодо підвищення ефективності кримінального провадження щодо кіберзлочинів.

Ще один важливим рішенням стало зупинення вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є РФ або пов’язані з нею особи. Оскільки й так занадто багато осіб з РФ вже чинять беззаконня та правопорушення у нашій державі.

Останній, але не за значенням, закон стосується прав і свобод громадян та правового режиму на тимчасово окупованій території України.

Згідно з ним, дата початку тимчасової окупації територій визначається у рішенні РНБО, введеному в дію указом президента України.

Таким чином, наприклад, вибори депутатів, міських голів, а також місцеві й будь-які інші референдуми, проведені на тимчасово окупованій території, вважаються недійсними та не створюють правових наслідків.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як наша держава почала формування потужного економічного тилу.