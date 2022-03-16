Украина

Реалии военного времени. Коротко о важнейших законах, принятых ВР для гражданских и военных в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 16 марта 2022, 07:00
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