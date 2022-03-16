Реалии военного времени. Коротко о важнейших законах, принятых ВР для гражданских и военных в Украине

Война требует от нас не только выдержки и воли к победе, но и умения адаптироваться к новым реалиям. Поэтому Верховная Рада приняла жизненно необходимые законы для военного времени и безопасности украинцев.

Объясняем, кого коснуться изменения и как они будут функционировать.

Первый и важнейший шаг правительства, который касается каждого гражданина, это продление срока действия военного положения до 26 апреля.

Законы, касающиеся военных и военнообязанных

Недавно отмечался день добровольца, поэтому неудивительно, что был принят закон о признании добровольцев сил терробороны ветеранами войны. Кроме того, была определена такая категория лиц как семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

Также в особый период увеличена общая численность Госпогранслужбы на 7000 военнослужащих.

Поскольку выросло количество наших защитников и защитниц, а также возложенная на них ответственность, соответственно и расходы на армию было решено увеличить на 67 млрд.

К тому же, упрощено освобождение от военной службы лиц с инвалидностью и тех, кто ухаживает за такими лицами и больными детьми.

Поскольку война меняет не только жизнь, но и ее правила, нашим защитникам необходимы определенные гарантии. Правительство закрепило понятие “боевого иммунитета”.

Это необходимо для правовой защиты военного командования, военнослужащих, добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ, работников правоохранительных органов, которые в соответствии со своими полномочиями участвуют в обороне Украины.

Закон предусматривает освобождение военных от уголовной ответственности за потери личного состава, боевой техники или иного военного имущества вследствие применения вооруженной и иной силы во время отпора российскому нашествию.

Это предусмотрено при условии наличия разумной осмотрительности в выполнении задания.

Еще один закон предусматривает возможность отмены лицу меры пресечения для его призыва на военную службу.

Это означает, что если военнообязанное лицо находится под следствием и содержится под стражей, но хочет защищать Украину, то может обратиться к прокурору с ходатайством об отмене этой меры пресечения для призыва.

Конечно же, если ему не предъявлены обвинения или подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Кроме того, ускоряется вступление в действие закона о военном капелланстве. Военные капелланы, например, могут консультировать исполнительную власть по вопросам религии, этики и морали.

Законы, касающиеся гражданских

Правительство приняло ряд законов, облегчающих положение гражданских во время войны. Так, например, они создают условия для избежания повышения цен на топливо в период военного времени.

Еще один закон дает гарантии, что в условиях военного положения учителя не увольняются с работы, им гарантируется зарплата.

Также защищаются государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры.

Упрощается экологическое законодательство для ликвидации последствий вооруженной агрессии и военных действий во время и после военного положения.

Кроме того, определяются особенности трудовых отношений в условиях военного положения. То есть, работодатель, например, имеет право перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия.

К тому же, в связи с ведением боевых действий в районах, в которых расположено предприятие, работник может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе без двухнедельного срока предупреждения.

Работодатель тоже вправе расторгнуть трудовой договор с работником в связи с ликвидацией предприятия, вызванной уничтожением в результате боевых действий всех производственных, организационных или технических мощностей, или имущества предприятия.

Еще один закон должен усовершенствовать порядок и способы выполнения полномочий участников бюджетного процесса для финансового обеспечения первоочередных потребностей государства по отражению вооруженной агрессии, обеспечению нацбезопасности и соцзащите граждан.

Это касается, например, просроченной задолженности субъекта хозяйствования перед государством по кредиту.

То есть, в период действия военного положения и в течение шести месяцев после его завершения или отмены, в случае возникновения, так называемая пеня не начисляется.

Последний из этого ряда закон обязан повысить эффективность взымания рентных платежей по добыче нужных ископаемых.

Законы, касающиеся судопроизводства и правопорядка

Еще одним важным шагом для нашего государства стало урегулирование определенных судебных процессов, что должно предотвратить определенные беспорядки, которые могут считать приемлемыми некоторые безответственные граждане.

Сначала следует упомянуть, что принят закон, который предусматривает финансирование судебной системы.

Также предоставляются дополнительные полномочия Государственной судебной администрации в период отсутствия полномочного состава Высшего совета правосудия.

Кроме того, оптимизируется деятельность полиции в условиях военного положения. Подобное решение принято и для повышения эффективности уголовного производства по киберпреступлениям.

Еще одним важным решением стала остановка совершения исполнительных действий, взыскателями по которым являются РФ или связанные с ней лица. Поскольку и так слишком многие из России уже совершают беззаконие и правонарушения в нашем государстве.

Последний, но не по значению, закон касается прав и свобод граждан и правового режима на временно оккупированной территории Украины.

Согласно ему, дата начала временной оккупации территорий определяется в решении СНБО, введенном в действие указом президента Украины.

Таким образом, например, выборы депутатов, городских председателей, а также местные и любые другие референдумы, проведенные на временно оккупированной территории, считаются недействительными и не создают правовых последствий.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как наше государство начало формировать мощный экономический тыл.