Принятие законов, подготовка инициатив, международные встречи — как работают парламентарии во время войны

Народные депутаты Украины активно работают в комитетах и ​​проводят множество международных встреч, чтобы рассказать о ситуации в Украине и донести позицию нашего государства.

Заседания комитетов народные избранники проводят традиционно онлайн. А в зале под куполом научились принимать решение не только быстро, но и конституционным большинством голосов.

Пленарное заседание, которое было открыто еще в начале войны, не закрыли. Среди готовящихся к рассмотрению законопроектов подавляющее большинство направлено на поддержку нашей армии и экономики.

Среди интересных инициатив есть запрет публичного использования, изготовления и распространения рашистских символов, в частности латинских букв Z, V и O как выражение поддержки России.

За это предлагают наказывать лишением свободы на пять лет. В будущем этот запрет не будет распространяться на музейные экспонаты и исторические материалы.

— “Пророссийские ястребы”, которые годами одевались в “голубей мира”, незадолго до нападения или с первыми взрывами бомб сбежали в государство-агрессор или где-нибудь с надеждой пересидеть.

Хочу предостеречь их и других — не получится! Это не просто слова, потому что закон о коллаборационизме уже действует. И выбор здесь прост: каждый сейчас либо защищает свою страну, либо воюет против нее, — отметил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Некоторые украинцы снимают на камеру работу ПВО, оперативные результаты попадания российских ракет и места размещения ВСУ, забывая о постоянно нависающей над нами угрозе.

Поэтому 24 марта Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий до восьми лет лишения свободы за публикацию перемещения украинской техники в условиях военного положения.