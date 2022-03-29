Украина

Принятие законов, подготовка инициатив, международные встречи — как работают парламентарии во время войны

29 марта 2022, 23:45

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Що таке парафування договору
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