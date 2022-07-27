Верховна Рада підтримала рішення про призначення нового генпрокурора. Що відомо про Андрія Костіна

Сьогодні, 27 липня, Верховна Рада України підтримала подання президента Володимира Зеленського та призначила депутата від Слуги народу, голову Комітету ВРУ з питань правової політики Андрія Костіна на посаду Генерального прокурора України.

За це рішення проголосували 299 депутатів.

Діяльність Андрія Костіна

Андрій Костін народився 17 квітня 1973 року в Одесі. Чоловік закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю “правознавство”.

Він працював у різних адвокатських компаніях та інших організаціях, пройшов шлях від юриста до керівника компанії. Андрій Костін — член правління ГО Одеський дипломатичний клуб. Очолював адвокатську компанію Право.

Свою політичну діяльність він розпочав у 2010 році, ставши депутатом Одеської міськради від фракції партії Фронт змін. А у 2019 році увійшов до Верховної Ради від партії Слуга народу.

Андрій Костін також входив до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання кризи на Донбасі разом з Андрієм Єрмаком і працював у робочій підгрупі з політичних питань.

Першу промову нового генпрокурора Андрія Костіна дивись у відео:

Чим займається генпрокурор

Генеральний прокурор очолює Офіс генерального прокурора. Він представляє прокуратуру у відносинах з державними органами, організовує діяльність органів прокуратури України. Зокрема, може визнати межі повноважень обласних та окружних прокуратур. Генеральний має право давати вказівки будь-якому прокурору.

Генеральний прокурор України видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень, у межах своїх повноважень, на основі та на виконання Конституції й законів України.

Усі накази Генерального прокурора України оприлюднюються державною мовою на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України з додержанням вимог режиму таємності.

Особа на цю посаду призначається президентом України за згодою Верховної Ради України. Строк його повноважень становить шість років.

Та сама особа не може обіймати посаду генерального прокурора два строки поспіль.

Одним із завдань прокуратури зараз є фіксація російських воєнних злочинів. В Офісі генпрокурора розповіли, чому важливо фіксувати воєнні злочини.

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