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Щоб усе було безпечно та в межах закону: як отримати дозвіл на зброю в Україні 2024

Богдана Макалюк, журналістка сайту 04 Лютого 2024, 14:00
Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році: інструкція дій
Фото: Pexels

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