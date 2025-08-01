Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі, Румунії та Туреччині — звіт НБУ

Українські продукти — вже майже зблизилися з європейськими цінами. Те, що ще донедавна здавалося далеким майбутнім, сьогодні стає реальністю: вартість окремих продовольчих товарів в Україні наближається до цін у Польщі та подекуди перевищує рівень сусідніх країн ЄС.

Ці прогнози, разом із деталями макроекономічної ситуації та важливим аналізом цін на продукти, НБУ представив у своєму щоквартальному Інфляційному звіті за липень 2025 року.

Українські продукти дорожче ніж у Європі

В останні роки ціни на продовольчі товари в Україні помітно зблизилися з рівнем цін у країнах ЄС. Цей процес, що тривав протягом останнього десятиліття, був тимчасово скоригований у 2023 та 2024 роках через послаблення гривні відносно євро та логістичні ускладнення, що знизило вартість українських продуктів у еквіваленті до євро.

Проте, вже у першій половині 2025 року цінова конвергенція відновилася з новою силою. Ціни на окремі продовольчі товари в Україні знову почали наближатися до польських і, що особливо помітно, подекуди перевищили рівень цін у країнах-сусідах, таких як Румунія, Словаччина та Туреччина.

Згідно зі свіжим звітом Нацбанку, ця динаміка має як внутрішні, так і зовнішні причини. Серед внутрішніх чинників – значне скорочення врожаїв у 2024 році через несприятливі погодні умови. Зовнішнім чинником стало розширення доступу українських виробників до ринку ЄС з початку повномасштабного вторгнення.

Для порівняння, з 2016 року український прайс на харчі виріс на 79%, тоді як у країнах Євросоюзу — лише на 46%. Це показує, що темпи зростання цін в Україні були значно вищими.

Свинина та молочні продукти в Україні вже дорожчі, ніж у Польщі. Вершкове масло взагалі коштує на 25% дорожче. Проте, хліб, крупи, фрукти, овочі та прісноводна риба поки що залишаються значно дешевшими, ніж у ЄС.

У періоди, коли внутрішні чинники є несприятливими, відносно близькі ціни на продовольство в країнах-сусідах стимулюють імпорт цих товарів.

З одного боку, збільшення імпорту посилює тиск на міжнародні резерви та обмежує можливості вітчизняних виробників. З іншого – це дозволяє стримувати зростання внутрішніх цін та загалом робить їх більш стабільними.

Економіка на шляху до стабілізації: загальний прогноз НБУ

Українська економіка, попри всі виклики, демонструє обережні, але впевнені ознаки стабілізації. Національний банк України прогнозує, що інфляція помітно знизиться вже до кінця цього року, досягнувши однознакового рівня, а до 2027 року повернеться до цільових 5%.

Україна, видається, вже пройшла свій локальний інфляційний пік, який, як і очікувалося, припав на травень (15,9%), після чого у червні інфляція відчутно сповільнилася до 14,3%. Хоча липень міг принести невелике зростання цін через вплив погодних умов на врожай, НБУ впевнений, що надалі інфляція повернеться на стабільну траєкторію зниження.

За прогнозами, до кінця 2025 року вона становитиме 9,7%, у 2026 році опуститься до 6,6%, а вже у 2027 році досягне бажаної цілі НБУ у 5%.

Це сповільнення інфляції стане можливим передусім завдяки послідовній монетарній політиці НБУ. Продовольча інфляція також знижуватиметься, адже очікується поступове нарощування врожаїв та розширення пропозиції продуктів харчування.

Однак, варто пам’ятати, що адміністративно регульована інфляція, зокрема тарифи на житлово-комунальні послуги, залишатиметься досить високою.

Це пов’язано як з виконанням євроінтеграційних зобов’язань (підвищення акцизів), так і з об’єктивною необхідністю коригування тарифів у наступні роки.

Тому НБУ буде змушений утримувати інші компоненти інфляції, зокрема базової, на нижчих рівнях, аби досягти загальної цілі в 5%.

Безробіття зменшиться до менше ніж 10% до кінця 2027 року

Очікується, що безробіття поступово зменшуватиметься та закріпиться на рівні нижче 10% до кінця 2027 року завдяки високому попиту на робітників.

Темпи зростання зарплат і надалі випереджатимуть інфляцію, хоча дещо знизяться порівняно з минулим роком через поступове зменшення диспропорцій на ринку праці та активізацію нецінової конкуренції роботодавців за працівників.

За прогнозом НБУ, реальні зарплати у 2025 та 2026 роках зростатимуть на близько 5% на рік, а у 2027 році — ще на майже 4%.

Дефіцит бюджету у 2025 році буде значним — на рівні 22% ВВП, враховуючи оборонні потреби. У наступні два роки бюджетні видатки залишаться високими як через необхідність підтримання обороноздатності, так і потреби у відбудові.

Очікується, що бюджетні видатки фінансуватимуться коштом міжнародної допомоги та власних джерел. Надходження цього року рекордних 54 млрд доларів США зовнішньої підтримки дозволить сформувати буфер валютної ліквідності на наступний рік.

Міжнародні резерви залишатимуться достатніми для забезпечення стійкості валютного ринку: 53,7 млрд доларів США у 2025 році, 44,7 млрд доларів США у 2026 та 45,2 млрд доларів США у 2027 році.

Нагадаємо, що у травні річна інфляція становила 13,7%, тож червневий показник свідчить про продовження висхідного тренду.

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