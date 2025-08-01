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Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі, Румунії та Туреччині — звіт НБУ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Серпня 2025, 21:00
Продукти в Україні дорожчі, ніж у Польщі, Румунії та Туреччині — звіт НБУ
Фото Pexels

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