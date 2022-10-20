Овочі, алкоголь та навіть хліб: які продукти подорожчають уже цієї осені — пояснює експерт

Війна в Україні добряче вдарила по економічній складовій цивільного життя. Звичні походи до магазину стали стресом: список необхідного залишається незмінним, а суми у чеку ростуть із шаленою швидкістю. Багато імпортних продуктів стали для українців ледь не делікатесами на свято, оскільки ціни на них напряму пов’язані з курсом долара.

Про останні ми й поговоримо: ціни на які групи продуктів зростатимуть через курс долара та чи всі ці продукти — імпортні?

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев виділяє три основні групи продуктів, ціни на які прив’язані до курсу валюти.

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Імпортні товари преміум-сегменту. Ціни тут прив’язані не лише до долара, а й до девальвації гривні. Це елітна м’ясна продукція, молочні продукти та елітний алкоголь.

Продукція, яка не залежить від курсу валюти, але суспільство штучно зробило цей продукт дефіцитним. Зокрема йдеться про крупи.

— Як це працює? Долар зростає, відповідно, люди думають, що ціни зростатимуть в майбутньому, і поспішають до супермаркету скуповувати товари тривалого використання. Насамперед гречку, вівсяну крупу, сіль та цукор.

Тобто напряму ціни на ці товари не залежать від курсу долара, але вони залежать від інфляційних очікувань.

Третя група: продукція, яка напряму залежиться від долара. Це будь-яка готова продукція, яка виготовляється зі споживанням газу.

Наприклад, хлібопекарська галузь та молочна — вони дуже залежать від цін на газ. А газ ми купуємо у валюті. Тому, в принципі, тут також буде зростання собівартості та, відповідно, зростання ціни, — вважає експерт.

На які продукти підвищаться ціни?

Експерт вважає, що найближчим часом варто чекати підвищення цін на овочі. Уже наприкінці жовтня слід очікувати підвищення ціни щонайменше на 15%. Також прогнозується ще одне зростання ціни на курячі яйця — незначне.

А ще Мартишев пояснює, що через зернові коридори та експорт українського зерна вітчизняні фермери та тваринники втрачатимуть корми для своїх тварин, а тому варто чекати на здорожчання продукції тваринного походження.

Тобто запуск зернового коридору — це дуже добре для економіки в цілому, але для тваринницького сектора це означає те, що наша ціна в гривні дуже сильно зростатиме.

Також невблаганно зростатимуть і ціни на продовольчі товари, зазначає експерт.

Попри такі стрибки цін, українці все одно не падають духом, бо знають — попереду перемога. Щоб сезонне здорожчання не вдарило по гаманцю фатально, пропонуємо тобі дізнатися кілька правил планування бюджету, щоб завжди вистачало на все.

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