Овощи, алкоголь и даже хлеб: какие продукты подорожают уже этой осенью — объясняет эксперт

Война в Украине изрядно ударила по экономической составляющей гражданской жизни. Привычные походы в магазин стали стрессом: список необходимого остается неизменным, а суммы в чеке растут с бешеной скоростью. Многие импортные продукты стали для украинцев чуть ли не деликатесами на праздник, поскольку цены на них напрямую связаны с курсом доллара.
О последних мы и поговорим: цены на какие группы продуктов будут расти из-за курса доллара и все ли эти продукты — импортные?
Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев выделяет три основных группы продуктов, цены на которые связаны с курсом валюты.
— Как это работает? Доллар растет, соответственно, люди думают, что цены будут расти в будущем, и они спешат в супермаркет скупать товары длительного использования. В первую очередь гречку, овсяную крупу, соль и сахар.
То есть напрямую цены на эти товары не зависят от курса доллара, но они зависят от инфляционных ожиданий.
То есть напрямую цены на эти товары не зависят от курса доллара, но они зависят от инфляционных ожиданий.
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Например, хлебопекарная отрасль и молочная — они очень зависят от цен на газ. А газ мы покупаем в валюте. Поэтому, в принципе, здесь также будет рост себестоимости и, соответственно, рост цены, — считает эксперт.
Например, хлебопекарная отрасль и молочная — они очень зависят от цен на газ. А газ мы покупаем в валюте. Поэтому, в принципе, здесь также будет рост себестоимости и, соответственно, рост цены, — считает эксперт.
Эксперт считает, что в ближайшее время следует ожидать повышения цен на овощи. Уже в конце октября следует ожидать повышения цены по меньшей мере на 15%. Также прогнозируется еще один рост цены на куриные яйца — незначительный.
А еще Мартышев объясняет, что из-за зерновых коридоров и экспорта украинского зерна отечественные фермеры и те, кто занимается животными, будут терять корма для них, а потому стоит ожидать удорожания продукции животного происхождения.
То есть запуск зернового коридора — это очень хорошо для экономики в целом, но для животноводческого сектора это означает, что наша цена в гривне будет очень сильно расти.
То есть запуск зернового коридора — это очень хорошо для экономики в целом, но для животноводческого сектора это означает, что наша цена в гривне будет очень сильно расти.
Также будут неумолимо расти и цены на продовольственные товары, — отмечает эксперт.
Несмотря на такие скачки цен, украинцы все равно не падают духом, потому что знают — впереди победа. Чтобы сезонное подорожание не ударило по кошельку фатально, предлагаем тебе узнать несколько правил планирования бюджета, чтобы всегда хватало на все.
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