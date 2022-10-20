Овощи, алкоголь и даже хлеб: какие продукты подорожают уже этой осенью — объясняет эксперт

Война в Украине изрядно ударила по экономической составляющей гражданской жизни. Привычные походы в магазин стали стрессом: список необходимого остается неизменным, а суммы в чеке растут с бешеной скоростью. Многие импортные продукты стали для украинцев чуть ли не деликатесами на праздник, поскольку цены на них напрямую связаны с курсом доллара.

О последних мы и поговорим: цены на какие группы продуктов будут расти из-за курса доллара и все ли эти продукты — импортные?

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев выделяет три основных группы продуктов, цены на которые связаны с курсом валюты.

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Импортные продукты премиум-сегмента. Цены здесь привязаны не только к доллару, но и к девальвации гривны. Это элитная мясная продукция, молочные продукты и алкоголь.

Продукция, не зависящая от курса валюты, но общество искусственно сделало этот продукт дефицитным. В частности, речь идет о крупах.

— Как это работает? Доллар растет, соответственно, люди думают, что цены будут расти в будущем, и они спешат в супермаркет скупать товары длительного использования. В первую очередь гречку, овсяную крупу, соль и сахар.

То есть напрямую цены на эти товары не зависят от курса доллара, но они зависят от инфляционных ожиданий.

Третья группа: продукция, напрямую зависящая от доллара. Это любая готовая продукция, производимая с потреблением газа.

Например, хлебопекарная отрасль и молочная — они очень зависят от цен на газ. А газ мы покупаем в валюте. Поэтому, в принципе, здесь также будет рост себестоимости и, соответственно, рост цены, — считает эксперт.

На какие продукты повысятся цены?

Эксперт считает, что в ближайшее время следует ожидать повышения цен на овощи. Уже в конце октября следует ожидать повышения цены по меньшей мере на 15%. Также прогнозируется еще один рост цены на куриные яйца — незначительный.

А еще Мартышев объясняет, что из-за зерновых коридоров и экспорта украинского зерна отечественные фермеры и те, кто занимается животными, будут терять корма для них, а потому стоит ожидать удорожания продукции животного происхождения.

То есть запуск зернового коридора — это очень хорошо для экономики в целом, но для животноводческого сектора это означает, что наша цена в гривне будет очень сильно расти.

Также будут неумолимо расти и цены на продовольственные товары, — отмечает эксперт.

Несмотря на такие скачки цен, украинцы все равно не падают духом, потому что знают — впереди победа. Чтобы сезонное подорожание не ударило по кошельку фатально, предлагаем тебе узнать несколько правил планирования бюджета, чтобы всегда хватало на все.

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