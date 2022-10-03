Курс валют, ціни на продукти та пальне у жовтні — основні прогнози експертів

Напевно, ти помітив(-ла), як швидко ростуть ціни. Що очікує на наші гаманці у жовтні? Експерти розповіли сайту 24 каналу, що буде з курсом долара, яких чекати цін на продукти та пальне. Дивись детальніше.

Що буде з курсом долара у жовтні 2022

Курс долара помітно зріс у вересні. Та чи чекати такої ж тенденції у жовтні? Економічний експерт Данило Монін пов’язує курс з обсягом фінансової допомоги Україні. Саме вона впливає на ріст або падіння курсу долара.

Курс зростає тоді, коли транш від Євросоюзу у 5 млрд євро затримується.

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— Є велика ймовірність того, що Нацбанк ухвалить рішення про ще одну корекцію фіксованого курсу у бік 39-40 грн у жовтні.

Тоді очікується готівкове зростання до 43–45 грн, — вважає експерт.

Інфляція та здорожчання продуктів

Прогнозована Нацбанком інфляція у вересні не підтвердилась. Тому нам слід очікувати загальмовування її темпів. На це суттєво впливає фіксований курс, коронавірусний фон (зниження потреб і виробництва) і рецесія — інфляція росте і в інших країнах.

Експерти прогнозують здорожчання м’ясної та молочної продукції. Ціни на м’ясо залежать від вартості сала. Саме воно регулює цінову політику м’ясної продукції.

Молочні продукти подорожчають через меншу кількість пропозицій. Дорожчими стануть і яйця.

За даними Держстату, найбільше за рік подорожчали овочі довготривалого зберігання — капуста, морква, цибуля, картопля. Це пов’язано з високим попитом — люди роблять запаси, а постачальники збільшують ціну.

Якою буде ціна на пальне у жовтні

Експерт ринку пального Сергій Куюн вважає, що пальне у жовтні не здорожчає. На це є кілька причин: ціна нафти на ринку падає, в Україні зменшилася закупівельна вартість.

Дефіциту пального також очікувати не варто, адже за час війни в Україні запрацювала розгалужена система ринку нафтопродуктів.

Станом на 2 жовтня паливо торгували в Україні за такою ціною:

бензин А-92 — 47,73 грн/л;

бензин А-95 — 49,35 грн/л;

бензин А-95+ — 50,13 грн/л;

ДП (дизпаливо) — 53,05 грн/л;

автогаз — 26,03 грн.

Тарифи у жовтні 2022

Тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться на довоєнному рівні. Нагадаємо, що до кінця воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів.

Відповідно, різницю в ціні оплачуватиме держава. Зміни у платіжках можуть торкнутися тих, хто має місячний тариф на газ замість річного.

Раніше ми розповідали, які законодавчі зміни відбулися з 1 жовтня 2022.

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