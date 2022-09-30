Економія

Підвищення зарплат та іпотека під 3% — які зміни чекають на українців з 1 жовтня 2022 року

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 30 Вересня 2022, 08:00
Що зміниться з 1 жовтня 2022 року — нововведення в Україні
Фото: Pexels

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