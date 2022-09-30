Підвищення зарплат та іпотека під 3% — які зміни чекають на українців з 1 жовтня 2022 року

Жовтень приготував для українців багато нового в усіх сферах. Що зміниться з 1 жовтня 2022 року — дивись детальніше в нашому матеріалі.

Підвищення зарплати та пенсії

В Україні з 1 жовтня 2022 року підвищать мінімальну зарплату, а відповідно й пенсію. Понад півтора мільйона українців отримають автоматичний перерахунок пенсій — про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Мінімальну заробітну плату підвищать з 6500 до 6700 грн. Наступного року, відповідно до затвердженого бюджету, збільшення зарплат та пенсій не передбачено.

Розмір мінімальної пенсії з жовтня 2022 становитиме 2680 грн. Пенсіонери, яким виповнилося 70-75 років, отримуватимуть щомісячну надбавку в розмірі 300 грн, якщо пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

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Збільшать пенсії також людям з інвалідністю — їх розмір залежатиме від групи та військового звання.

Податки в Україні з 1 жовтня

Разом із зарплатами та пенсіями збільшується і розмір податків. З 1 жовтня Єдиний соціальний внесок становитиме 1474 грн на місяць (замість 1430 грн).

Субсидії з 1 жовтня

Субсидії переходять до обов’язків Пенсійного фонду України з 1 жовтня 2022 року. Це спростить процес оформлення субсидій для ВПО. Ті громадяни, які вже мають субсидію, не мають доносити жодних документів.

До того ж тим, хто втратив централізоване опалення, розмір субсидії на електроспоживання збільшать.

Нововведення для ВПО з жовтня

У жовтні зміни торкнуться і внутрішньо переміщених осіб. Мінсоцполітики запроваджує єдину інформаційну систему соціальної сфери. Вона має на меті спростити та пришвидшити отримання послуг для ВПО.

Українці зі статусом ВПО зможуть вносити актуальні дані щодо місця проживання та виправляти неточності, а також дізнаватись про причини затримки виплат незалежно від місця реєстрації.

Люди, які надають житло ВПО, отримуватимуть вдвічі більшу компенсацію за житлово-комунальні послуги — 900 грн за людину на місяць.

Іпотека під 3% — коли запрацює

Програма іпотеки під 3% запрацює з 1 жовтня 2022 року. Отримати пільгові кредити на житло зможуть військові, правоохоронці, медики та наукові діячі. Іпотеку даватимуть під 3% на 20 років.

Також подати заявку на іпотеку можна буде через застосунок Дія.

Детальніше про умови для іпотеки читай тут.

Угода про митний безвіз

Україна уклала угоду з Євросоюзом про митний безвіз. Вона запрацює з 1 жовтня 2022 року. Перевезення товарів значно спроститься, адже Україну приєднали до Конвенції про процедуру спільного транзиту і комп’ютеризованої транзитної системи NCTS.

Між Україною та ЄС запрацює обмін інформацією про транзитні вантажі, що прискорить проходження кордонів.

Раніше ми розповідали, хто має право на польську та українську пенсії.

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