Экономия

Повышение зарплат и нововведения для ВПЛ — какие изменения ждут украинцев с 1 октября 2022 года

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 30 сентября 2022, 08:00
Що зміниться з 1 жовтня 2022 року — нововведення в Україні
Фото: Pexels

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