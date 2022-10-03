Курс валют, цены на продукты и топливо в октябре — основные прогнозы экспертов

Наверное, ты заметил(-а), как быстро растут цены. Что же ждет наши кошельки в октябре? Эксперты рассказали сайту 24 канала, что будет с курсом доллара и какими будут цены на продукты и бензин. Смотри подробнее.

Что будет с курсом доллара в октябре 2022

Курс доллара заметно вырос в сентябре. Но ждать ли того же и в этом месяце? Экономический эксперт Даниил Монин связывает курс с объемом финансовой помощи Украине. Именно она влияет на рост или падение курса доллара.

Рост курса происходит, когда транш от Евросоюза в 5 млрд евро задерживается.

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— Есть большая вероятность того, что Нацбанк примет решение о еще одной коррекции фиксированного курса в сторону 39-40 гривен в октябре.

И тогда ожидается наличный рост до 43-45 грн, — считает эксперт.

Инфляция и подорожание продуктов

Прогнозируемая Нацбанком инфляция в сентябре не подтвердилась. Поэтому нам следует ждать затормаживания ее темпов. На это оказывает существенное влияние фиксированный курс, коронавирусный фон (снижение потребностей и производства), и рецессия — инфляция растет и в других странах.

Эксперты прогнозируют подорожание мясной и молочной продукции. Цены на мясо зависят от стоимости сала. Именно оно регулирует ценовую политику мясной продукции.

Молочные продукты подорожают из-за меньшего количества предложений. Более дорогими станут и яйца.

По данным Госстата, больше всего за год подорожали овощи долгосрочного хранения — капуста, морковь, лук, картофель. Это связано с высоким спросом — люди делают запасы, а поставщики увеличивают цену.

Какой будет цена на топливо в октябре

Эксперт рынка горючего Сергей Куюн считает, что топливо в октябре не станет дороже. На это несколько причин: цена нефти на рынке падает, в Украине уменьшилась закупочная стоимость.

Дефицита горючего также ожидать не стоит, ведь во время войны в Украине заработала разветвленная система рынка нефтепродуктов.

По состоянию на 2 октября топливо в Украине продавали по такой цене:

бензин А-92 — 47,73 грн/л;

бензин А-95 — 49,35 грн/л;

бензин А-95+ — 50,13 грн/л;

ДТ (дизтопливо) — 53,05 грн/л;

автогаз — 26,03 грн.

Тарифы в октябре 2022

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги останутся на довоенном уровне. Напомним, что до конца военного положения действует мораторий на повышение тарифов.

Соответственно, разницу будет оплачивать государство. Изменения в платежках могут затронуть тех, кто имеет месячный тариф на газ вместо годового.

Ранее мы рассказывали, какие законодательные изменения произошли с 1 октября 2022.

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