Экономия

Курс валют, цены на продукты и топливо в октябре — основные прогнозы экспертов

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 03 октября 2022, 14:00
прогноз на жовтень
Фото: Pexels

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