Цінники в магазинах лякають? На скільки та чому дорожчають продукти у жовтні

Українські магазини не встигають змінювати цінники — здається, продукти дорожчають щодня. Від початку року овочі (картопля, морква, буряк) виросли в ціні у більш як два рази, м’ясо і молочка — на чверть, крупи — на 80%.

Інфляцію у 30% до кінця року, яку прогнозує Нацбанк, вже відчуваємо на своїх гаманцях. Але ці ціни — не межа, аналітики попереджають про нові здорожчання.

Ціни на продукти в Україні у жовтні

Тільки в липні від початку війни умовний соціальний набір — курятина, яйця, хліб, цукор, олія — зросли в ціні на чверть. Минуло лише два місяці, і рекордно додали в ціні яйця — з 25 грн до майже 50 грн, а то й більше.

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Цукор подорожчав ще на 4 грн, курятина — від 5 до 8 грн. Не підросли хіба цінники на олію. Дорожчає свинина — за літо підскочила подекуди на 45 грн.

Українське сало, яке і раніше кусалось в ціні, нині зійде за делікатес: солоне в супермаркеті — до 400 грн за кілограм, на столичному ринку знаходимо свіже за 150-200 грн, а так зване генеральське — за 300 грн.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні

Пояснюють зростання просто — дороге пальне потягло за собою ціни на корми. А ще дорогий газ та електроенергія, які підприємства купують за ринковою ціною.

Крім того, багато ферм розбомбили росіяни на Чернігівщині, Харківщині, Київщині. Так від лютого загинуло понад 50 тисяч голів худоби.

Це величезні втрати й для виробників молока. Поки ціни на молочку тримаються, але восени надої традиційно зменшаться, і вони поповзуть догори.

Не варто забувати й про здорожчання валюти. Міністерство економіки прогнозує, що до кінця 2023 року курс долара в Україні зросте чи не до 50 грн. Читай економічний прогноз на цей рік.

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