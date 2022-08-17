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Втричі дорожчі овочі. У чому причина і чому не варто бігти скуповувати городину, щойно та подешевшає

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 17 Серпня 2022, 12:00
Павло Мартишев
Фото: Facebook, Unsplash

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