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Эксклюзив

Овощи втридорога. В чем причина и почему не стоит бежать скупать овощи, как только они подешевеют

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 17 августа 2022, 12:00
Павло Мартишев
Фото: Facebook, Unsplash

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