Овощи втридорога. В чем причина и почему не стоит бежать скупать овощи, как только они подешевеют

Цены на сезонные овощи с грядки, по данным Госстата, выросли в три раза по сравнению с их стоимостью год назад.

В столице помидоры сейчас на рынке продаются в среднем по 75 грн за килограмм, лук — 70 грн/кг, морковь — 75 грн/кг, перец — 95 грн/кг, свекла — 40 грн/кг, кабачки — 35 грн/кг, молодой картофель — 35 грн/кг, а кочан капусты обойдется в 100 грн.

О главных экономических причинах таких цен и о том, ожидать ли удешевления овощей, мы расспросили у аналитика центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павла Мартышева.

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Почему сейчас мы видим такие безумные цены на овощи? Ведь сезон на них уже должен был начаться, а цены — стремительно падать.

— Вот, скажем, морковь сейчас в три раза дороже, чем год назад. Очень простое объяснение: потому что у нас оккупирован частично юг Украины.

А сезонность выращивания овощей предполагает, что сначала идут ранние овощи с юга Украины, а затем постепенно созревают овощи в центральных регионах, западных и северных. Поэтому у нас такая задержка сейчас с овощами.

Пока сезон не начался полностью. То есть сезон ранних овощей начался, но из-за того, что Херсонская область, которая ранее снабжала нас ранней продукцией, временно оккупирована, нужно немного подождать, пока созреют овощи в центральных областях.

К тому же, грубо говоря, это рост цен из-за обесценивания гривни, то есть у нас цены растут не потому, что у нас мало чего-то внутри страны, а потому что обесценивается гривня и соответственно растут цены: гривневые цены, затраты на производство и затраты на доставку продукции в гривне.

Следует еще понимать, что цена зависит от логистики, от стоимости бензина. И действительно логистика здесь решающий фактор.

Какие овощи сейчас в дефиците?

— Это перец, в какой-то степени томаты. Это морковь и, если мы говорим о ягодах, потому что арбуз — это ягода, то арбузы, конечно. И в какой-то степени черешня.

Вот эта известная всем мелитопольская черешня, которую все любят и многие знают. Она недоступна сейчас. Она, разумеется, уже в следующем сезоне будет доступна для нас.

Но этот дефицит будет частично устранен через две-три недели. Возможно, через месяц, потому что созреют уже овощи и фрукты в центральной Украине.

Как думаете, как изменилась продуктовая корзина украинцев с начала полномасштабной войны?

— Доходы населения не растут, они падают. Поэтому население, ожидаемо, будет больше обращать внимание на дешевые продукты, выращенные на территории Украины, более того, в своем регионе.

Еще один нюанс: то, что многие люди живут за городом этого сезона, и поэтому уделяют больше внимания своему огороду и выращивают больше овощей.

То есть происходит самообеспечение продовольствием. И они больше потребляют того, что есть у них и у соседей. То есть типичная уже такая ситуация, когда в селе или на даче есть несколько черешен и их всегда некуда девать, они гниют. Так вот в этом году эта ситуация минимизируется.

Люди уже на местах сами себя снабжают в большой степени продовольствием.

Доля импортных овощей на прилавках супермаркетов снизилась, потому что девальвация гривни, потому что рост логистических расходов и потому что избыток некоторых продуктов внутри страны. И, кроме того, отток населения и снижение уровня потребления.

Кстати, что сейчас с покупательной способностью украинцев?

— Надо смотреть на реальные доходы, то есть доходы, индексированные на инфляцию. Это снижение где-то на 20-30%. То есть на столько процентов меньше средний гражданин может купить продуктов, чем это было до войны. И данная тенденция может усугубиться.

Это зависит от макроэкономики, от того, какой будет доллар, какая будет инфляция, как Нацбанк будет реагировать на эту инфляцию. Ну и от индивидуальных особенностей, где работали эти люди.

Если эти люди работали где-нибудь на востоке страны, в тяжелой промышленности, то понятно, что их доходы снизились. Если это люди, которые работают фрилансерами и получают долларовую зарплату, соответственно, их доходы увеличиваются.

В целом мы можем говорить о росте неравенства доходов.

То есть это очень важная экономическая категория, потому что средняя зарплата — это средняя температура по больнице и она в целом для экономистов не интересна. Обычно говорят о распределении этих доходов и неравенстве.

Так вот, война усугубляет неравенство доходов, то есть существует какой-то процент людей, который получает очень высокие зарплаты, — это ІТ-специалисты, менеджмент и т. д.

Такова узкая ниша людей, доходы которых выросли или остались прежними. Но большинство населения находится в еще большем отрыве от этой доли населения из-за войны. И это соответственно отражается на спросе на продукты питания.

А стоит ли ожидать снижения цен на овощи?

— Мы думаем, что да. На самом деле две-три недели будет избыток продукции. 20-30% еще цены могут сползти вниз, и уже, начиная с середины осени, они начнут восстанавливаться, то есть они начнут расти заново.

Те томаты, которые поступали зимой и весной, тепличные. Томаты, зависящие от цен на газ. И мы видим аномальные цены на газ, и поэтому у нас более выраженная сезонность.

В то же время сейчас уже поступает урожай нетепличных помидоров, и это достаточно снижает цены и себестоимость. Поэтому у нас будет такое проседание цен, возможно, осенью за счет именно нетепличных помидоров. Потом уже пойдут более тепличные овощи, и опять же может быть рост цен.

Стоимость овощей будет расти, и это происходит также в рамках общей инфляции. То есть у нас будет инфляция достаточно высокая в этом году, несмотря на категоричную политику НБУ, повысившего ставку до 25%. Все категории продуктов будут расти в цене, в том числе и овощи.

Инфляция порождает инфляцию. Это как спираль.

То есть люди видят растущие цены. И они рассуждают так: давайте накупим побольше, так чтобы было больше запасов, потому что потом это подорожает. Люди часто скупают продукты, если мы говорим об овощах, могут скупать и консервировать овощи на зиму.

И даже у них могут быть значительные запасы, которые они не будут потом годами употреблять, но это такой стихийный спрос. То есть во всех странах мира существует такое явление. Люди скупают крупы, овощи и, соответственно, часто само население является провокатором того, что цены растут.

На самом деле, если бы все не бежали в супермаркет и не скупали массово продукты питания, то цены были бы ниже.

Что же делать? Совсем не запасаться?

— Абсолютно! Не делать запасов! Следует же понимать, что у нас не так много крупных сетей супермаркетов и между собой у них тоже есть определенные договоренности в этом плане, и они повышают наценки на товары.

То есть на том, что люди бегут в супермаркет и стихийно все скупают, зарабатывают как раз эти супермаркеты, повышается их маржа. Они больше не платят своим поставщикам, они просто зарабатывают на населении. Поэтому стоит подумать, нужно ли массово населению скупать все это.

Иногда бывает ощущение, что деньги из кошелька уходят от нас быстрее, чем часы на рабочем месте. Поэтому, чтобы обезопасить себя и справиться с вызовами, которые несет для нас новое время, читай, как спланировать семейный бюджет.

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