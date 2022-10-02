Ценники в магазинах пугают? На сколько и почему дорожают продукты в октябре

Украинские магазины не успевают менять ценники — кажется, продукты дорожают каждый день. С начала года овощи (картофель, морковь, свекла) выросли в цене более чем в два раза, мясо и молочка — на четверть, крупы — на 80%.

Инфляцию в 30% до конца года, которые прогнозирует Нацбанк, уже ощущаем на своих кошельках. Но эти цены — не предел, аналитики предупреждают о новых подорожаниях.

Цены на продукты в Украине в октябре

Только в июле с начала войны условный социальный набор — курятина, яйца, хлеб, сахар, масло — выросли в цене на четверть. Прошло всего два месяца, и рекордно прибавили в цене яйца — с 25 грн до почти 50 грн, а то и больше.

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Сахар подорожал еще на 4 грн, курятина — от 5 до 8 грн. Не подросли разве что ценники на масло. Дорожает свинина — за лето подскочила кое-где на 45 грн.

Украинское сало, и раньше кусавшееся в цене, сейчас сойдет за деликатес: соленное в супермаркете — до 400 грн за килограмм, на столичном рынке находим свежее за 150-200 грн, а так называемое генеральское — за 300 грн.

Почему растут цены на продукты в Украине

Объясняют рост просто — дорогое горючее повлекло за собой цены на корма. А еще дорогой газ и электроэнергия, которые предприятия покупают по рыночной цене.

Кроме того, многие фермы разбомбили россияне в Черниговской, Харьковской, Киевской областях. Так с февраля погибли более 50 тысяч голов скота.

Это большие потери и для производителей молока. Пока что цены на молочку держатся, но осенью надои традиционно снизятся, и они поползут вверх.

Не стоит забывать и о подорожании валюты. Министерство экономики прогнозирует, что к концу 2023 года курс доллара в Украине вырастет чуть ли не до 50 грн. Читай экономический прогноз на этот год.

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