Lifestyle

Ценники в магазинах пугают? На сколько и почему дорожают продукты в октябре

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 02 октября 2022, 13:30

Больше видео
0:03:35
Як у Вінницькій області опалюють будинки теплом із землі
Экологичный и дешевый способ отопления — как в Винницкой области добывают тепло из-под земли
0:04:11
Як відновлюють заклади освіти в Чернігівській області
Восстанавливают школы по крупицам: как в Черниговской области ликвидируют последствия российских обстрелов
Яким Дмитро Гапчинський повернувся з фронту
Устроил сюрприз — как муж художницы Евгении Гапчинской вернулся с фронта
0:02:49
Як Черкаси готуються до опалювального сезону 2022/23
К отопительному сезону готовы! Черкасская область модернизирует котельные и запасается топливом
Смотреть больше

Последние видео
0:08:19
Ленд-ліз офіційно набрав чинності – Резніков розповів, як це вплине на Україну

ВСУ уже применяют оружие стандартов НАТО на поле боя — Резников
0:03:55
Олег Вергеліс помер на 55 році життя: діяльність публіциста
Делал все для развития украинской культуры — ушел из жизни известный публицист Олег Вергелис
Лиманський котел - що відбувається на фронті сьогодні, 1 жовтня
Украина освободила Лиман: как россияне попали в котел и почему эта операция важная
0:05:16
Ціни на продукти в Україні в жовтні 2022
Ценники в магазинах пугают? На сколько и почему дорожают продукты в октябре
Яка ситуація на Херсонському напрямку 01.10 2022
Военные отвоевывают земли кровью, а жители ждут контрнаступления — репортаж из фронта Херсонской области
0:03:02
бригадам ТрО урочисто вручили бойові прапори
Получили свой боевой флаг и профессиональный праздник. В Украине отмечают День ТрО
0:03:42
Акція на підтримку військовополонених на Майдані 1 жовтня
“Я ищу сына, а она — отца!” Акция семей пленных на Майдане Независимости трогает до слез
Карта бойових дій в Україні 02.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 2 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:58
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Закон о ленд-лизе для Украины вступил в силу — что это такое и чем поможет
0:03:58
Украинские спортсмены
Побеждать не благодаря, а вопреки: как украинские спортсмены завоевывают медали во время войны
Больше видео
Лиманський котел - що відбувається на фронті сьогодні, 1 жовтня
Читать дальше
Украина освободила Лиман: как россияне попали в котел и почему эта операция важная
Яка ситуація на Херсонському напрямку 01.10 2022
Читать дальше
Военные отвоевывают земли кровью, а жители ждут контрнаступления — репортаж из фронта Херсонской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь