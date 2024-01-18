Податкова соціальна пільга 2024: що це таке, який розмір та як нею скористатися

А чи знаєш ти, що можна сплачувати менше за допомогою податкової соціальної пільги? Однак варто зауважити, що вона доступна лише тим українцям, що мають низький дохід. Детальніше про те, що таке податкова соціальна пільга та хто її може отримати у 2024 році — розповіли у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Податкова соціальна пільга 2024

Податкова соціальна пільга є частиною заробітної плати, яку віднімають від заробітної плати людини під час розрахунку податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Відповідно до інформації з Міністерства фінансів, застосування податкової соціальної пільги дозволене у тому випадку, коли місячний дохід особи не перевищує певного порогу. Він визначається як прожитковий мінімум для працездатної особи.

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У 2024 році розмір прожиткового мінімуму становить 3028 гривень, помножений на 1,4. Сума, отримана в результаті цього обчислення, далі округляється до найближчих 10 гривень. Отже, розмір податкової соціальної пільги становить 1514 гривень.

Якщо місячний дохід особи не перевищує отриманий поріг, то вона має право скористатися податковою соціальною пільгою.

Якщо ти претендуєш на отримання податкової соціальної пільги у 2024 році — рівень твого доходу не повинен перевищувати 4240 гривень.

Як скористатися податковою соціальною пільгою

Для того, щоб скористатися податковою соціальною пільгою, необхідно надати заяву про її застосування вашому роботодавцю, додавши до неї відповідні документи, які свідчать про твоє право на отримання пільги.

У ситуації, коли ти працюєш на декількох роботах, можливість подати таку заяву є лише в одного з роботодавців. Обрати, кому з роботодавців подавати таку заяву можеш на свій розсуд.

Подробиці щодо переліку необхідних документів можна знайти у постанові Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1227.

Застосування соціальної пільги набуде чинності з моменту, коли роботодавець отримає заяву з усіма необхідними документами.

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