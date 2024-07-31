Які пільги у людей з інвалідністю 3 групи: в освіті, медицині, комунальних послугах, транспорті

Війна немилосерда, і кулі та бомби б’ють, обираючи найуразливішу ціль. Все більше мирного населення України потерпає під час ворожих обстрілів, все частіше поранення стають причиною, через яку втрачають своє здоров’я наші захисники. Число людей, які отримують інвалідність, з кожним місяцем збільшується. Як допомагає держава людям, які не можуть повністю забезпечити та обслужити себе, які є пільги у людей з інвалідністю 3 групи — читай у матеріалі.
За даними порталу Мережа правового розвитку, нині вже близько 2,7 мільйона українців отримали статус людей з інвалідністю. Юрист Андрій Корбецький проконсультував, на які пільги можуть розраховувати ті, кому була призначена 3 група інвалідності.
Згідно зі статтею 32 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, особи з інвалідністю 3 групи:
Роботодавці мають планувати робочий процес, враховуючи індивідуальні програми реабілітації.
Роботодавці не мають права відмовити у прийманні на роботу, посилаючись на інвалідність людини.
Людина з інвалідністю 3 групи має право на додаткові відпустки та скорочені робочі дні:
Люди з інвалідністю 3 групи мають право на безплатне навчання в позашкільних закладах.
Пільгове зарахування до ВНЗ та ПТУ:
Люди з інвалідністю 3 групи мають право на обладнання житлових приміщень спеціальними пристосуваннями (пандусами, в тому числі).
Збереження житлової площі під час перебування в установах соціальної допомоги.
Пільги українцям з 3 групою інвалідності на комунальні послуги не передбачені.
Безоплатне або пільгове забезпечення ліками та медичними засобами, зокрема:
Безплатні санаторно-курортні путівки.
Для отримання пільг необхідно мати документи: посвідчення, пенсійне посвідчення або довідку, що підтверджує статус людини з інвалідністю.
Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати людину з 3 групою інвалідності, й що робити, якщо вручили повістку.
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