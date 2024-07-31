Які пільги у людей з інвалідністю 3 групи: в освіті, медицині, комунальних послугах, транспорті

Війна немилосерда, і кулі та бомби б’ють, обираючи найуразливішу ціль. Все більше мирного населення України потерпає під час ворожих обстрілів, все частіше поранення стають причиною, через яку втрачають своє здоров’я наші захисники. Число людей, які отримують інвалідність, з кожним місяцем збільшується. Як допомагає держава людям, які не можуть повністю забезпечити та обслужити себе, які є пільги у людей з інвалідністю 3 групи — читай у матеріалі.

За даними порталу Мережа правового розвитку, нині вже близько 2,7 мільйона українців отримали статус людей з інвалідністю. Юрист Андрій Корбецький проконсультував, на які пільги можуть розраховувати ті, кому була призначена 3 група інвалідності.

Виплати людям з 3 групою інвалідності

Згідно зі статтею 32 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, особи з інвалідністю 3 групи:

отримують право на пенсію по інвалідності за наявності від 1 до 14 років страхового стажу.

розмір пенсії дорівнює 50% пенсії за віком;

мінімальний розмір пенсії визначається на рівні прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність;

для людей з інвалідністю 3 групи, які не працюють — мінімальна сума становить 2 520 грн; для тих, хто працює — 2 093 грн.

пенсія призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заява на неї була оформлена протягом наступних трьох місяців.

На які пільги мають право люди з інвалідністю 3 групи

Пільги людям з інвалідністю 3 групи, які працюють

Роботодавці мають планувати робочий процес, враховуючи індивідуальні програми реабілітації.

Роботодавці не мають права відмовити у прийманні на роботу, посилаючись на інвалідність людини.

Людина з інвалідністю 3 групи має право на додаткові відпустки та скорочені робочі дні:

відпустка без збереження зарплати (своїм коштом) — до 30 днів протягом року;

додаткова відпустка зі збереженням зарплати — 14 днів на рік;

плюс 2 додаткових дні до стандартної щорічної відпустки.

Пільги при отриманні освіти

Люди з інвалідністю 3 групи мають право на безплатне навчання в позашкільних закладах.

Пільгове зарахування до ВНЗ та ПТУ:

абітурієнти, які під час вступу отримали конкурентні бали, можуть бути зараховані поза конкурсом;

діти з інвалідністю 3 групи, які мають таланти, можуть безоплатно навчатись у творчих навчальних закладах;

якщо студент отримав стипендію, його пенсія по інвалідності зберігається, і стипендія виплачується у повному розмірі.

Пільги на ЖКГ

Люди з інвалідністю 3 групи мають право на обладнання житлових приміщень спеціальними пристосуваннями (пандусами, в тому числі).

Збереження житлової площі під час перебування в установах соціальної допомоги.

Пільги українцям з 3 групою інвалідності на комунальні послуги не передбачені.

Пільги на ліки людям з інвалідністю 3 групи

Безоплатне або пільгове забезпечення ліками та медичними засобами, зокрема:

можна отримати на пільгових умовах крісло з електроприводом, якщо на його придбання є відповідний медичний висновок.

Безплатні санаторно-курортні путівки.

Пільги на транспорт

безплатний проїзд у міському транспорті;

50% знижка на проїзд у внутрішньому транспорті з 1 жовтня по 15 травня.

Для отримання пільг необхідно мати документи: посвідчення, пенсійне посвідчення або довідку, що підтверджує статус людини з інвалідністю.

Раніше ми розповідали, чи можуть мобілізувати людину з 3 групою інвалідності, й що робити, якщо вручили повістку.

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