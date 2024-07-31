Какие льготы у людей с инвалидностью 3 группы: в образовании, медицине, коммунальных услугах, транспорте

Война немилосердна, и пули и бомбы бьют, выбирая самую уязвимую цель. Все больше мирного населения Украины страдает во время вражеских обстрелов, все чаще ранения становятся причиной, по которой теряют свое здоровье наши защитники. Количество людей, получающих инвалидность, с каждым месяцем увеличивается. Как помогает государство людям, которые не могут полностью обеспечить и обслужить себя, какие существуют льготы для людей с инвалидностью 3 группы — читай в материале.
По данным портала Сеть правового развития, сейчас уже около 2,7 миллиона украинцев получили статус людей с инвалидностью. Юрист Андрей Корбецкий проконсультировал, на какие льготы могут рассчитывать те, кому была определена 3-я группа инвалидности.
Согласно статье 32 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, лица с инвалидностью 3 группы:
Работодатели должны планировать рабочий процесс с учетом индивидуальных программ реабилитации.
Работодатели не имеют права отказать в приеме на работу, ссылаясь на инвалидность человека.
Человек с инвалидностью 3 группы имеет право на дополнительные отпуска и сокращенные рабочие дни:
Люди с инвалидностью 3 группы имеют право на бесплатное обучение во внешкольных учреждениях.
Льготное зачисление в ВУЗы и ПТУ:
Люди с инвалидностью 3 группы имеют право на оборудование жилых помещений специальными приспособлениями (пандусами, в том числе)
Сохранение жилой площади во время пребывания в учреждениях социальной помощи.
Льготы украинцам с 3 группой инвалидности на коммунальные услуги не предусмотрены.
Безвозмездное или льготное обеспечение лекарствами и медицинскими средствами, в том числе:
Бесплатные санаторно-курортные путевки.
Для получения льгот необходимо иметь документы: удостоверение, пенсионное удостоверение или справку, подтверждающую статус человека с инвалидностью.
Раньше мы рассказывали, могут ли мобилизовать человека с 3 группой инвалидности, и что делать, если вручили повестку.
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