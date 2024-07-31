Какие льготы у людей с инвалидностью 3 группы: в образовании, медицине, коммунальных услугах, транспорте

Война немилосердна, и пули и бомбы бьют, выбирая самую уязвимую цель. Все больше мирного населения Украины страдает во время вражеских обстрелов, все чаще ранения становятся причиной, по которой теряют свое здоровье наши защитники. Количество людей, получающих инвалидность, с каждым месяцем увеличивается. Как помогает государство людям, которые не могут полностью обеспечить и обслужить себя, какие существуют льготы для людей с инвалидностью 3 группы — читай в материале.

По данным портала Сеть правового развития, сейчас уже около 2,7 миллиона украинцев получили статус людей с инвалидностью. Юрист Андрей Корбецкий проконсультировал, на какие льготы могут рассчитывать те, кому была определена 3-я группа инвалидности.

Выплаты людям с 3 группой инвалидности

Согласно статье 32 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, лица с инвалидностью 3 группы:

получают право на пенсию по инвалидности при наличии от 1 до 14 лет страхового стажа;

размер пенсии равняется 50% пенсии по возрасту;

минимальный размер пенсии определяется на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

для людей с инвалидностью 3 группы, которые не работают — минимальная сумма составляет 2 520 грн; для работающих — 2 093 грн.

пенсия назначается со дня установления инвалидности, если заявление было оформлено в течение следующих трех месяцев.

На какие льготы имеют право люди с инвалидностью 3 группы

Льготы работающим людям

Работодатели должны планировать рабочий процесс с учетом индивидуальных программ реабилитации.

Работодатели не имеют права отказать в приеме на работу, ссылаясь на инвалидность человека.

Человек с инвалидностью 3 группы имеет право на дополнительные отпуска и сокращенные рабочие дни:

отпуск без сохранения зарплаты (за свой счет) — до 30 дней в течение года;

дополнительный отпуск с сохранением зарплаты — 14 дней в году;

плюс 2 дополнительных дня до стандартного ежегодного отпуска.

Льготы при получении образования

Люди с инвалидностью 3 группы имеют право на бесплатное обучение во внешкольных учреждениях.

Льготное зачисление в ВУЗы и ПТУ:

абитуриенты, получившие при поступлении конкурентные баллы, могут быть засчитаны вне конкурса;

дети с инвалидностью 3 группы, имеющие таланты, могут бесплатно учиться в творческих учебных заведениях;

если студент получил стипендию, его пенсия по инвалидности сохраняется и стипендия выплачивается в полном размере.

Льготы на ЖКХ

Люди с инвалидностью 3 группы имеют право на оборудование жилых помещений специальными приспособлениями (пандусами, в том числе)

Сохранение жилой площади во время пребывания в учреждениях социальной помощи.

Льготы украинцам с 3 группой инвалидности на коммунальные услуги не предусмотрены.

Льготы на лекарства людям с инвалидностью 3 группы

Безвозмездное или льготное обеспечение лекарствами и медицинскими средствами, в том числе:

можно получить на льготных условиях кресло с электроприводом, если на его приобретение имеется соответствующее медицинское заключение.

Бесплатные санаторно-курортные путевки.

Льготы на транспорт

бесплатный проезд в городском транспорте;

50%-ная скидка на проезд во внутреннем транспорте с 1 октября по 15 мая.

Для получения льгот необходимо иметь документы: удостоверение, пенсионное удостоверение или справку, подтверждающую статус человека с инвалидностью.

Раньше мы рассказывали, могут ли мобилизовать человека с 3 группой инвалидности, и что делать, если вручили повестку.

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