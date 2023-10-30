Проінвестувати майбутнє можна сьогодні. Які житлові комплекси будуть популярними після війни

Хочеш проінвестувати чи придбати власне житло, але не знаєш, якому житловому комплексу віддати перевагу? Яка нерухомість після війни матиме попит? Читай у матеріалі, які житлові комплекси будуть затребуваними після війни та куди краще інвестувати.

Які житлові комплекси будуть затребуваними після війни

Сайт Pro Гроші поспілкувався з оглядачкою ринку нерухомості Вікторією Берещак. Вона розповіла, яким комплексам найкраще віддати перевагу вже зараз, аби в майбутньому ще й заробити. Попри війну, попит на житло не зменшився, а тому знайти хороший варіант можна уже.

Після війни, найімовірніше, зросте попит на нерухомість. А тому деякі починають інвестувати гроші у новобудови, щоб за меншу ціну отримати квартиру. Експертка радить звертати увагу на такі житлові комплекси:

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Сегмент комфорт плюс та бізнес-клас. Поліфункціональний квартал, поліфункціональний кластер, екокомплекс з рекреаційною складовою, багатофункціональний комплекс, “місто в місті”.

Саме ці ідеї, на думку Вікторії Берещак, після війни матимуть шалений попит та ціни. Такі ЖК мають або точкову, або комплексну забудову, розвинену інфраструктуру всередині для мешканців та концепцію 15-хвилинного міста.

Крім цього вдалий для інвестування комплекс повинен враховувати потреби різних вікових груп, сценаріїв життя. Має бути не лише вдалий задум, а й готовність будувати. Під час війни стало зрозуміліше, хто справді будує ЖК, а хто заморожує справи.

Якщо ти хочеш вкласти гроші у будівництво, досліди діяльність та репутацію забудовника. А також перспективи району, будівництва, розвитку регіону. Зверни увагу і на концепт житлового комплексу.

Концепт має бути продуманим відповідно до локації, місце розташування комплексу — до запитів мешканців. Він має бути правильно вписаний і в урбаністичний ландшафт, і в природний. Мають бути правильно обіграні природні зони, — каже експертка.

Після війни попит матимуть ті комплекси, що вдало впишуться у концепт наявної забудови, створюватимуть соціальні атракції для людей.

Але слід розуміти, що якісне та помірне за ціною житло шукаєш не лише ти, а тому заздалегідь продумай, навіщо тобі нерухомість та для якої мети її використовувати.

Раніше ми розповідали про головні причини зростання цін на житло.

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