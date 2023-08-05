Квадратні метри дорожчають! Які головні причини зростання цін на житло в Україні

Попри війну, люди продовжують купувати житло та стикаються з чималим зростанням цін. Наприклад, у Києві за першу половину 2023 року ціна на квадратний метр у житловому комплексі зросла майже на чверть.
Дорожчають квадратні метри зокрема через стан підприємств виробників будівельних матеріалів. Багато з них не працюють, тому собі вартість будівельних матеріалів значно зросла. А також здорожчала робоча сила.
Група компаній DIM провела дослідження та розповіла про основні причини зросту цін на житло, розповідають в Економічній правді.
Ліквідні формати житлових комплексів у Києві зросли у ціні від 15 до 23% за квадратний метр. Усе залежить від попиту на об’єкт. А собівартість будівництва в категорії комфорт+ виросла на 33%.
За даними дослідження, найбільше змінилися ціни в комплексах квартальної забудови та багатофункціональних новобудовах з активним статусом будівництва. Бо саме на них зосереджений фокус уваги платоспроможного попиту зараз.
Житло дорожчає через те, що зростає собівартість будівництва, зокрема будівельні матеріали та будівельно-монтажні роботи.
Також втрачено підприємства, які виробляли будматеріали: 70 великих, 300 середніх, 1000 малих. Адже окупанти їх грабують, руйнують технологічні лінії та можуть розбирати на металобрухт.
Також втрачено підприємства, які виробляли будматеріали: 70 великих, 300 середніх, 1000 малих. Адже окупанти їх грабують, руйнують технологічні лінії та можуть розбирати на металобрухт.
Зазнав великих втрат Лисичанський склозавод. Тому зараз думають постачати скло з-за кордону: Туреччини, Польщі, Румунії, Болгарії. Саме тому вартість квадратного метра скла, яке використовується на будівництві, зросла на 98% порівняно з довоєнними показниками.
Також збільшуються терміни постачання, адже доводиться змінювати логістичні маршрути.
Згідно з дослідженням, за перше півріччя 2023 року:
Утім, експерти переконані, що до кінця року категорія будматеріалів в структурі витрат на собівартість будівництва цілком прогнозовано може додати ще щонайменше 15%. А окремі будівельні матеріали — ще більше.
Тисячі українців втратили житло через війну, але держава допомагає їм. Раніше ми розповідали, хто може отримати компенсацію за втрачене житло.
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