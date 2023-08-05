Квадратні метри дорожчають! Які головні причини зростання цін на житло в Україні

Попри війну, люди продовжують купувати житло та стикаються з чималим зростанням цін. Наприклад, у Києві за першу половину 2023 року ціна на квадратний метр у житловому комплексі зросла майже на чверть.

Дорожчають квадратні метри зокрема через стан підприємств виробників будівельних матеріалів. Багато з них не працюють, тому собі вартість будівельних матеріалів значно зросла. А також здорожчала робоча сила.

Група компаній DIM провела дослідження та розповіла про основні причини зросту цін на житло, розповідають в Економічній правді.

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Як зросли ціни на житло в Києві

Ліквідні формати житлових комплексів у Києві зросли у ціні від 15 до 23% за квадратний метр. Усе залежить від попиту на об’єкт. А собівартість будівництва в категорії комфорт+ виросла на 33%.

За даними дослідження, найбільше змінилися ціни в комплексах квартальної забудови та багатофункціональних новобудовах з активним статусом будівництва. Бо саме на них зосереджений фокус уваги платоспроможного попиту зараз.

Чому ростуть ціни на житло

Житло дорожчає через те, що зростає собівартість будівництва, зокрема будівельні матеріали та будівельно-монтажні роботи.

По-перше, підписуються нові контракти на постачання матеріалів за новим курсом валют, що призводить до здорожчання від 15 до 53%. По-друге, дорожчає робоча сила, адже багато працівників приєдналися до лав ЗСУ та займаються волонтерством.

Також втрачено підприємства, які виробляли будматеріали: 70 великих, 300 середніх, 1000 малих. Адже окупанти їх грабують, руйнують технологічні лінії та можуть розбирати на металобрухт.

Зазнав великих втрат Лисичанський склозавод. Тому зараз думають постачати скло з-за кордону: Туреччини, Польщі, Румунії, Болгарії. Саме тому вартість квадратного метра скла, яке використовується на будівництві, зросла на 98% порівняно з довоєнними показниками.

Також збільшуються терміни постачання, адже доводиться змінювати логістичні маршрути.

Як зросли ціни на будівельні матеріали

Згідно з дослідженням, за перше півріччя 2023 року:

бетон здорожчав у середньому на 6-10% залежно від характеристик;

скло — на 46-53%;

паливно-мастильні матеріали — на 15-20% залежно від характеристик.

Утім, експерти переконані, що до кінця року категорія будматеріалів в структурі витрат на собівартість будівництва цілком прогнозовано може додати ще щонайменше 15%. А окремі будівельні матеріали — ще більше.

Тисячі українців втратили житло через війну, але держава допомагає їм. Раніше ми розповідали, хто може отримати компенсацію за втрачене житло.

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