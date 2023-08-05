Квадратные метры дорожают! Какие главные причины роста цен на жилье в Украине

Несмотря на войну, люди продолжают покупать жилье и сталкиваются с ростом цен. К примеру, в Киеве за первую половину 2023 года цена на квадратный метр в жилом комплексе выросла почти на четверть.

Дорожают квадратные метры в частности из-за состояния предприятий производителей строительных материалов. Многие из них не работают, поэтому стоимость строительных материалов значительно возросла. Также подорожала рабочая сила.

Группа компаний DIM провела исследования и сообщила об основных причинах роста цен на жилье, рассказывают в Экономической правде.

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Как выросли цены на жилье в Киеве

Ликвидные форматы жилых комплексов в Киеве выросли в цене от 15 до 23% за квадратный метр. Всё зависит от спроса на объект. А себестоимость строительства в категории комфорт+ выросла на 33%.

По данным исследования, наиболее изменились цены в комплексах квартальной застройки и многофункциональных новостройках с активным статусом строительства. Ведь именно на них сосредоточен фокус внимания платежеспособного спроса сейчас.

Почему растут цены на жилье

Жилье дорожает из-за роста себестоимости строительства, в частности строительных материалов и строительно-монтажных работ.

Во-первых, подписываются новые контракты на поставку материалов по новому курсу валют, что приводит к подорожанию от 15 до 53%. Во-вторых, дорожает рабочая сила, ведь многие работники присоединились к рядам ВСУ и занимаются волонтерством.

Также потеряны предприятия, производившие стройматериалы: 70 крупных, 300 средних, 1000 малых. Ведь оккупанты их грабят, разрушают технологические линии и могут разбирать на металлолом.

Понес большие потери Лисичанский стеклозавод. Поэтому сейчас думают поставлять стекло из-за границы: Турции, Польши, Румынии, Болгарии. Таким образом, стоимость квадратного метра стекла, которое используется на строительстве, выросла на 98% по сравнению с довоенными показателями.

Также увеличиваются сроки поставки, ведь приходится менять логистические маршруты.

Как выросли цены на строительные материалы

Согласно исследованию, за первое полугодие 2023 года:

бетон подорожал в среднем на 6-10% в зависимости от характеристик;

стекло — на 46-53%;

горюче-смазочные материалы — на 15-20% в зависимости от характеристик.

Эксперты убеждены, что до конца года категория стройматериалов в структуре затрат на себестоимость строительства вполне прогнозируемо может прибавить еще не менее 15%. А отдельные строительные материалы — еще больше.

Тысячи украинцев потеряли жилье из-за войны, но государство помогает им. Ранее мы рассказывали, кто может получить компенсацию за разрушенное жилье.

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