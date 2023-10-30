Проинвестировать будущее можно сегодня. Какие жилые комплексы будут популярными после войны

Хочешь проинвестировать или приобрести собственное жилье, но не знаешь, какой жилищный комплекс предпочесть? Какая недвижимость после войны будет пользоваться спросом? Читай в материале, какие жилые комплексы будут востребованы после войны и куда лучше инвестировать.

Какие жилые комплексы будут востребованы после войны

Сайт Pro Гроші пообщался с обозревателем рынка недвижимости Викторией Берещак. Она рассказала, каким комплексам лучше отдать предпочтение уже сейчас, чтобы в будущем еще и заработать. Несмотря на войну, спрос на жилье не уменьшился, поэтому найти хороший вариант можно уже.

После войны, вероятнее всего, возрастет спрос на недвижимость. Поэтому некоторые начинают инвестировать деньги в новостройки, чтобы за меньшую цену получить квартиру. Эксперт советует обращать внимание на такие жилые комплексы:

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Сегмент комфорт плюс и бизнес-класс. Полифункциональный квартал, полифункциональный кластер, экокомплекс с рекреационной составляющей, многофункциональный комплекс “город в городе”.

Именно эти идеи, по мнению Виктории Берещак, после войны будут иметь безумный спрос и цены. Такие ЖК имеют либо точечную, либо комплексную застройку, развитую инфраструктуру внутри и концепцию 15-минутного города.

Кроме этого удачный для инвестирования комплекс должен учитывать потребности разных возрастов, сценариев жизни. Должна быть не только удачная задумка, но и готовность строить. Во время войны стало ясно, кто действительно строит ЖК, а кто замораживает дела.

Если ты хочешь вложить деньги в строительство, исследуй деятельность и репутацию застройщика. А также перспективы района, строительства, развития региона. Обрати внимание и на концепт жилищного комплекса.

Концепт должен быть продуман согласно локации, месторасположению комплекса — по запросам жителей. Он должен быть правильно вписан и в урбанистический ландшафт, и в природный. Должны быть правильно обыграны природные зоны, — говорит эксперт.

После войны спрос будут иметь те комплексы, которые удачно впишутся в концепт существующей застройки, создадут социальные аттракции для людей.

Но следует понимать, что качественное и умеренное по цене жилье ищешь не только ты, а потому заранее продумай, зачем тебе недвижимость и для какой цели использовать ее.

Раньше мы рассказывали о главных причинах роста цен на жилье.

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