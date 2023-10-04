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Вопрос строительства: где украинцы чаще всего покупают жилье и что будет с ценами в 2024 году

Богдана Макалюк, редактор сайта 04 октября 2023, 08:00
Якою буде ціна на житло в Україні у 2024 році
Фото: Pexels

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