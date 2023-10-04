Вопрос строительства: где украинцы чаще всего покупают жилье и что будет с ценами в 2024 году

Украинское строительство продолжается, несмотря на войну. Конечно, темпы стали не столь велики и спрос не такой, как во времена до полномасштабного вторжения. Но люди продолжают покупать недвижимость.

Юрист в сфере градостроительства и член совета директоров Конфедерации строителей Украины Ольга Данчук рассказала для РБК-Украина, что будет происходить с ценами на недвижимость в 2024 году.

Где украинцы чаще всего покупают недвижимость

Ольга Данчук отметила, что в 2024 году цены на недвижимость не будут снижаться, а только расти. Однако скорость обновления рынка недвижимости напрямую будет зависеть от ситуации на фронте.

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Эксперт отмечает, что ключевыми регуляторами ценообразования являются четыре аспекта:

настроения покупателя; курс гривны по отношению к доллару США; темпы возобновления строительства; удаленность региона от зоны военных действий.

По словам Денчук, покупатели сейчас чаще предпочитают квартиры за пределами городов-миллионников. Больше покупают жилье в Ивано-Франковске и во Львовской области.

Также она отметила, что на первичном рынке жилья существует спрос, который составляет всего 20-35% по сравнению с февралем 2022 года: более 90% жилых комплексов возобновили продажу квартир в новостройках в западных областях Украины, в то время как в Киеве это всего 79%.

Данчук отметила, если Нацбанк будет снижать учетную ставку, это может стать положительным фактором-движителем ипотеки. К концу этого года ставка будет составлять 18%. Если Нацбанк снизит ее до 10-12%, то объемы ипотеки заметно возрастут.

Почему растут цены на жилье

Прежде всего, цены на жилье зависят от цен на стройматериалы. Раньше их поставляли из России и Беларуси, а сейчас — из Европы. Кроме этого, многие украинские предприятия по производству стройматериалов пострадали от войны или находятся в оккупации.

Но здесь весомо госсодействие развитию и налаживанию коммуникации.

По словам юриста, во время заседания Конфедерации строителей Украины обсуждали вновь В2В проект єВідновлення, который запустили по инициативе Министерства восстановления.

Цель этого проекта — объединить генподрядчиков строительства, производителей стройматериалов, архитекторов, геодезистов и даже товары для дома.

Такая площадка связывает внутренних производителей, девелоперов и банковских учреждений.

Государственная консолидация под лозунгом: “Свой к своему по свое” объединяет нас в восстановлении Украины, — акцентировала Ольга Данчук.

Ранее мы рассказывали о строительстве ЖК во время войны. Читай больше о ситуации с недвижимостью по ссылке.

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