Питання будівництва: де українці найчастіше купують житло та що буде з цінами у 2024 році

Українське будівництво продовжується, попри війну. Звісно, темпи стали не такими великими й попит не такий, як у часи до повномасштабного вторгнення. Але люди продовжують купувати нерухомість.

Юристка у сфері містобудування та членкиня ради директорів Конфедерації будівельників України Ольга Данчук розповіла для РБК-Україна, що відбуватиметься з цінами на нерухомість у 2024 році.

Де українці найчастіше купують нерухомість

Ольга Данчук зазначила, що у 2024 році ціни на нерухомість не знижуватимуться, а зростатимуть. Однак, швидкість відновлення ринку нерухомості напряму залежатиме від ситуації на фронті.

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Експертка зазначає, що ключовими регуляторами ціноутворення є чотири аспекти:

настрої покупця; курс гривні у відношенні до долара США; темпи відновлення будівництва; віддаленість регіону від зони воєнних дій.

За словами Денчук, покупці зараз частіше віддають перевагу квартирам за межами міст-мільйонників. Найбільше купують житло в Івано-Франківську та у Львівській області.

Також вона зазначила, що на первинному ринку житла існує попит, який складає всього 20-35% у порівнянні з лютим 2022 року: понад 90% житлових комплексів відновили продаж квартир у новобудовах у західних областях України, водночас у Києві це лише 79%.

Данчук зазначила, якщо Нацбанк знижуватиме облікову ставку, це може стати позитивним фактором-рушієм іпотеки. До кінця цього року ставка складатиме 18%. Якщо Нацбанк знизить її до 10-12%, то обсяги іпотеки помітно зростуть.

Чому зростають ціни на житло

Насамперед ціни на житло залежать від цін на будматеріали. Раніше їх постачали з Росії та Білорусі, а зараз — з Європи. Крім цього, багато українських підприємств з виробництва будматеріалів постраждали від війни чи перебувають в окупації.

Але тут вагомим є держсприяння розвитку й налагодження комунікації.

За словами юристки, під час засідання Конфедерації будівельників України обговорювали новостворений В2В проект єВідновлення, який запустили за ініціативи Міністерства відновлення.

Мета цього проекту — об’єднати генпідрядників будівництва, виробників будматеріалів, архітекторів, геодезистів і навіть товари для дому.

Такий майданчик зв’язує внутрішніх виробників, девелоперів та банківські установи.

Державна консолідація під гаслом: “Свій до свого по своє” єднає нас у відбудові України, — акцентувала Ольга Данчук.

Раніше ми розповідали про будівництво ЖК під час війни. Читай більше про ситуацію з нерухомістю за посиланням.

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