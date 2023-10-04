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Питання будівництва: де українці найчастіше купують житло та що буде з цінами у 2024 році

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Жовтня 2023, 08:00
Якою буде ціна на житло в Україні у 2024 році
Фото: Pixabay

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