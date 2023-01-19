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Граєш і допомагаєш ЗСУ: про розробку черкаських ІТ-вців під назвою Стугна

Вікторія Мельник, редакторка сайту 19 Січня 2023, 23:00
Гра Стугна
Фото: Pexels

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