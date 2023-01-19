Граєш і допомагаєш ЗСУ: про розробку черкаських ІТ-вців під назвою Стугна

Війна в Україні вже давно заполонила весь інформаційний простір нашої держави та світової спільноти. Також активно розвивається благодійний фронт — кожен допомагає ЗСУ так, як може. Але черкаські ІТ-фахівці створили гру, з допомогою якої можеш не лише розслабитися, а й донатити кошти на українську армію.

Принцип доволі простий — що більше граєш, то більше коштів переходять на нашу армію. Відомо, що цей застосунок уже завантажили понад 500 тисяч користувачів зі 176 країн. Гра отримала однозначну назву — Стугна.

Гра Стугна

Розробник Микита Дяченко розповідає, що гра повністю відтворює події в Україні: бої на карті країни, зброя, яка нині воює на території України, та навіть відтворення погоди.

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— Ми побачили дуже багато цікавих відеоматеріалів, як наші оператори руйнують техніку окупанта, дивлячись в екран монітора — це нам нагадало комп’ютерну гру. Почали глибше дивитися, що це за зброя, виявилося, що це українська технологія.

Найцікавіше те, що найбільше у Стугну грають українці, американці та… росіяни. Останні пишуть багато негативних коментарів під застосунком та у самій грі, але, переглядаючи рекламу, монетизують її та допомагають ЗСУ.

Допомогти армії грою можна, просто переглядаючи рекламу між боями. Монетизація — від $1 до $5 за тисячу переглядів. Для охочих перерахувати свою суму для ЗСУ також є така опція.

Гравці Стугни зізнаються, що саме така новинка зацікавила їх у застосунку. Адже тут ти поєднуєш приємне з корисним та необхідним для твоєї країни.

— Мене ця гра захопила тим, що вона від українських розробників, безплатна, до того ж можна ще й донатити армії. Дуже хочеться закінчення війни та миру, а це неможливо без допомоги армії, — запевняє гравець Ігор Поліханенко.

Тил — це найбільша опора та допомога фронту. Про те, як саме ти можеш допомагати ЗСУ та як стати волонтером, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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