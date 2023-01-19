Играешь и помогаешь ВСУ: о разработке черкасских ИТ-шников под названием Стугна

Война в Украине уже давно заполнила все информационное пространство нашей страны и мирового сообщества. Также активно развивается благотворительный фронт — каждый помогает ВСУ так, как может. Но черкасские ИТ-специалисты создали игру, с помощью которой можешь не только расслабиться, но и донатить деньги на украинскую армию.

Принцип довольно прост — чем больше играешь, тем больше денег переходит на нашу армию. Известно, что это приложение уже скачало более 500 тысяч пользователей из 176 стран. Игра получила однозначное название — Стугна.

Игра Стугна

Разработчик Никита Дяченко рассказывает, что игра полностью воспроизводит события в Украине: бои на карте страны, оружие, которое сейчас воюет на территории Украины, и даже воспроизведение погоды.

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— Мы увидели очень много интересных видеоматериалов, как наши операторы уничтожают технику оккупанта, глядя в экран монитора — это нам напомнило компьютерную игру. Начали глубже смотреть, что это за оружие, оказалось, что это украинская технология.

Самое интересное, что больше всего в Стугну играют украинцы, американцы и… россияне. Последние пишут много негативных комментариев под приложением и в самой игре, но, просматривая рекламу, монетизируют ее и помогают ВСУ.

Помочь армии можно, просто просматривая рекламу между боями. Монетизация — от $1 до $5 за тысячу просмотров. Для желающих перечислить свою сумму для ВСУ также есть такая опция.

Игроки Стугны признаются, что именно такая новинка заинтересовала их в приложении. Ведь здесь ты объединяешь приятное с полезным и необходимым для твоей страны.

— Меня эта игра увлекла тем, что она от украинских разработчиков, бесплатная, к тому же можно еще и донатить армии. Очень хочется окончания войны и мира, а это невозможно без помощи армии, — уверяет игрок Игорь Полиханенко.

Тыл — это самая большая опора и помощь фронта. О том, как ты можешь помогать ВСУ и как стать волонтером, можешь узнать из нашего другого материала.

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