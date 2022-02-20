Ліки, театри і… комунальні: як пенсіонери можуть використати кошти єПідтримки

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Лютого 2022, 11:50
Ліки, театри і… комунальні: як пенсіонери можуть використати кошти єПідтримки
Фото: Pexels

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