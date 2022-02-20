Ліки, театри і… комунальні: як пенсіонери можуть використати кошти єПідтримки

Багато з тих, хто має газове опалення, у зимовий період хапаються чи то за серце від побачених цифр на лічильнику, чи то за голову від нерозуміння, звідки стільки набігло. Особливо часто це спіткає пенсіонерів, для яких платіжки за газ сильно позначаються на бюджеті.

І якщо поки вплинути на формування цін за комунальні немає змоги, у рамках проекту єПідтримка держава почала підтримувати вакцинованих громадян.

Винятком не стали й літні люди, які тепер на додачу до інших варіантів використання так званої ковідної тисячі, зможуть оплачувати рахунки за газ.

Як оплатити рахунки за газ за допомогою єПідтримки

Здійснити оплату за газ від Нафтогаз України можна буде кількома способами.

Перший і найпростіший варіант — онлайн:

в особистому кабінеті на my.gas.ua;

у чатботі GASUA у Viber та Telegram;

через сайти та мобільні застосунки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Другий і більш зрозумілий літнім людям — офлайн:

через платіжні термінали самообслуговування будь-де;

у касах відділень банків.

Для оплати потрібно використовувати картку єПідтримка, яку видають десять банків. А саме: А-Банк, Альфа Банк, Банк Схід, Idea Bank, Izibank, Monobank, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк.

Як оплатити рахунки за газ через термінал

Все досить просто, якщо дотримуватися інструкцій:

Виберіть у меню Комунальні платежі. Виберіть послугу – сплатити за газ. Оберіть, куди проводиться платіж (зазвичай можна знайти у чеку за оплату рахунків за газ). Заповніть реквізити. Виберіть спосіб оплати – готівка або картка. Внесіть необхідну суму в купюроприймач або введіть її, якщо оплачуєте карткою. Підтвердіть переказ та введіть PIN-код.

Окрім того, у такий спосіб можна сплачувати будь-які комунальні платежі.

Особливості оплати рахунків за газ

Платіжки формуються щомісяця 10–12 числа. Тому, якщо сплатити до 15-го числа в особистому кабінеті на my.gas.ua чи в чатботі GASUA, можна отримати знижку 1%. За один місяць виглядає як дуже незначна сума, але з часом вона може стати більш відчутною.

Окрім того, проведення платежів за допомогою єПідтримки буде ретельно перевірятись. Це означає, що якщо людина, молодша за 60 років, захоче скористатися такою послугою, оплата просто не пройде, так само, як би будь-хто намагався заплатити нею за каву.

Тому рахунки сплачувати зможе лише пенсіонер, навіть якщо хтось молодший хотів допомогти йому і провести оплату зі своєї картки.

Які ще зміни внесли до проекту єПідтримка для літніх людей

З 24 січня громадяни віком від 60 років можуть витрачати тисячу гривень за вакцинацію на ліки.

Крім того, з 14 лютого 2022 року вони мають змогу оплатити комунальні послуги коштами, нарахованими за програмою єПідтримка.

Ще однією перевагою єПідтримки стало те, що Кабмін подовжив термін використання цих коштів до дев’яти місяців з дня зарахування.

У планах поки лише залишається диджиталізація пенсіонерів, у рамках якої держава прагне не тільки надати гроші літнім людям за вакцинацію, але й роздати їм безкоштовні смартфони. Ця програма буде реалізована також у межах проекту єПідтримка, щоб зробити усі переваги Дії та інших функцій Держави в смартфоні доступними для громадян, старших за 60 років.

Реалізація запланована на початок квітня. Саме тоді розпочнеться збір заявок на отримання смартфонів, а ось роздавати їх будуть уже влітку. Загалом на проект знадобиться близько трьох років.

Також цікавими для літніх людей можуть бути уже звичні категорії з єПідтримки. Так, наприклад, урізнобарвити свої пенсійні будні можна, сходивши на концерт, до театру на виставу, в музей чи просто залишившись удома з гарною книгою або пресою. І все це за кошти проекту.

Що ж стосується тих пенсіонерів, які ще не отримали кошти за вакцинацію, вони зможуть зробити це у другому або третьому кварталі 2022 року.

Проте розширення в ініціативу вносять не лише на користь літніх людей. Читай про програму виплат вакцинованим українцям, щоб дізнатись як доцільно можна використати кошти єПідтримки.