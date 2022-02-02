єПідтримку розширили. Розповідаємо, на кого чекають зміни та що ще можна буде придбати на “ковідну тисячу”

В Україні розширили ініціативу президента щодо отримання “1000 гривень за вакцинацію”.
Відтепер скористатися єПідтримкою зможуть підлітки віком 14-18 років, за умови проходження повного курсу щеплень проти Covid-19.
Відтепер скористатися єПідтримкою зможуть підлітки віком 14-18 років, за умови проходження повного курсу щеплень проти Covid-19.
Також зміни торкнулись цільового призначення цих коштів. Зокрема, доступною стане оплата:
Крім того, як повідомив Денис Шмигаль, у найближчих планах Уряду поширити дію цієї програми на комунальні послуги.
А також надати можливість вакцинованим людям з інвалідністю І та ІІ групи купувати ліки.
Загалом наразі у межах єПідтримки українці витратили 2,3 млрд грн.
Нагадаємо, раніше ми розповідали на що можуть витратити тисячу за вакцинацію люди віком 60+.