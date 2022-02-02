єПідтримку розширили. Розповідаємо, на кого чекають зміни та що ще можна буде придбати на “ковідну тисячу”

В Україні розширили ініціативу президента щодо отримання “1000 гривень за вакцинацію”.

Відтепер скористатися єПідтримкою зможуть підлітки віком 14-18 років, за умови проходження повного курсу щеплень проти Covid-19.

Також зміни торкнулись цільового призначення цих коштів. Зокрема, доступною стане оплата:

освітніх послуг (садків та занять в закладах позашкільної освіти, гуртках та секціях, а також оплата навчання у ПТНЗ, професійних коледжах, університетах та інститутах);

харчування у закладах освіти;

проживання у гуртожитках на час навчання;

купівля шкільного приладдя та канцелярія;

газет та журналів (до цього були тільки книги);

товарів спортивного призначення.

Крім того, як повідомив Денис Шмигаль, у найближчих планах Уряду поширити дію цієї програми на комунальні послуги.

Читати на тему ЄПідтримка: хто зможе витратити ковідну тисячу на оплату комуналки Тисячу гривень від держави за проходження повного курсу вакцинації можна буде витратити на ліки та оплату комунальних послуг.

А також надати можливість вакцинованим людям з інвалідністю І та ІІ групи купувати ліки.

Загалом наразі у межах єПідтримки українці витратили 2,3 млрд грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали на що можуть витратити тисячу за вакцинацію люди віком 60+.