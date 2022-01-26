ЄПідтримка: хто зможе витратити ковідну тисячу на оплату комуналки

Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Січня 2022, 18:45
ЄПідтримка: хто зможе витратити ковідну тисячу на оплату комуналки
Фото: Unsplash

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