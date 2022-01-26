ЄПідтримка: хто зможе витратити ковідну тисячу на оплату комуналки

Влада планує розширити програму єПідтримка.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відтепер тисячу гривень від держави за проходження повного курсу вакцинації люди, старші за 60 років, зможуть витрачати на купівлю ліків.

Крім цього, протягом лютого планують додатково розширити програму для цієї категорії людей.

Вони матимуть можливість використання цих грошей на оплату комунальних послуг, — заявив Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що імунітет проти Covid-19 зростає після кожної наступної дози вакцини. Тому бустеризація стала єдиною стандартною стратегією для всіх розвинених країн.

У рамках програми єПідтримка буде додано ще плюс 500 грн для тих громадян України, які отримують третю бустерну дозу щеплення, — повідомив президент.

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За даними Міністерства економіки, з початку запуску програми єПідтримка громадянам уже виплачено майже 7 млрд грн, 1,5 млрд з яких українці вже витратили.

На що витрачають ковідну тисячу:

книжкові магазини — 490 млн грн;

кінотеатри — 386 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги — 188 млн грн;

залізничні та авіа- пасажирські перевезення — 180 млн грн;

спорт – 146 млн грн.

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